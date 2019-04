Saiba como está o trânsito nas estradas paulistas nesta Sexta-Feira Santa

SÃO PAULO - O motorista enfrenta 2 horas de espera para embarcar na balsa que faz o trajeto entre São Sebastião e Ilha Bela, no litoral paulista, na manhã desta Sexta-Feira Santa, 19. No sentido oposto, o tempo de espera é de 30 minutos. Quatro embarcações estão funcionando, neste momento.

O motorista também precisa ter paciência no embarque entre Santos e Guarujá.

Trav. SANTOS/GUARUJÁ: Embarcações Operando: 4 - Clima: Claro - Tempo para embarque: SANTOS: 15 min e GUARUJÁ: 15 min — travessiasDERSA (@travessiasdersa) 19 de abril de 2019

Estradas

Em caso de neblina, as concessionárias orientam o motorista a dirigir com bastante cautela.

Um acidente na rodovia Rio-Santos provocou congestionamento pontual na via que ficou bloqueada na manhã desta sexta.

O sistema Anchieta-Imigrantes já começa a apresentar lentidão, no sentido do litoral. Está em vigor a Operação Descida 7x3. As pistas norte e sul da Anchieta estão abertas para a descida, e a somente a pista norte da Imigrantes está aberta para a subida da serra.

Há tráfego lento na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 27 ao km 32 e do km 40 ao km 43, por excesso de veículos. Nos demais trechos de concessão Ecovias o tráfego é normal. O tempo está bom e a visibilidade é boa em todos os trechos. — Ecovias (@_ecovias) April 19, 2019

Na Mogi-Bertioga, há registro de congestionamento em alguns trechos.

SP 098 Mogi-Bertioga: km 63 - Trecho de planalto. km 98 - Chegada a Rio-Santos. Tráfego começa a ficar congestionado em alguns trechos sentido Bertioga. pic.twitter.com/sXBIwAGz4y — DER-SP (@_dersp) April 19, 2019

A rodovia Ayrton Senna também registra pontos de parada no acesso à Mogi-Dutra.

Bom dia, pessoal! Estamos de volta. Tráfego lento no corredor Ayrton Senna sentido interior do km 44 ao km 48 e no corredor Carvalho Pinto do km 83 ao km 90, devido excesso de veículos. Neblina em diversos trechos da rodovia. — Ecopistas (@ecopistas) April 19, 2019

Pela Oswaldo Cruz, apenas tem tráfego intenso, no sentido de Ubatuba, na região de Taubaté.

Um acidente na rodovia dos Bandeirantes, no sentido do interior, em Jundiaí, também provoca lentidão, mas ainda não há informações de vítimas e interdições.

A rodovia Presidente Dutra está com lentidão, no sentido do Rio, em Taubaté, em razão de acidente no local.

Um acidente envolvendo quatro veículos interdita a faixa da direita e o acostamento da pista sentido Belo Horizonte da Fernão Dias em Vargem, ocasionando 6 quilômetros de congestionamento, do km 7 ao km 1. — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 19, 2019

A rodovia Castello Branco está com lentidão, no sentido do interior, entre Itapevi e Barueri.

A Raposo Tavares registra tráfego lento, no sentido do interior, em Vargem Grande Paulista.

A situação segue tranquila na rodovia Régis Bittencourt.

Restrição no funcionamento da Linha 3-Vermelha do Metrô

Quem pretende utilizar o Metrô no feriado desta Sexta-feira Santa, precisa ficar atento porque duas estações da Linha 3-Vermelha vão permanecer fechadas ao longo do dia.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) lembra que o rodízio de veículos está suspenso.

#RodízioMunicipal de Veículos será suspenso hoje (19), feriado da #PaixãoDeCristo, inclusive para veículos pesados (caminhões). Por conta do feriado, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: ZMRC e a ZMRF. Saiba mais: https://t.co/2b6m3eRXre — CET São Paulo (@CETSP_) April 19, 2019

Nesta sexta-feira é dia de Santo Expedito, conhecido como santo das causas urgentes. Por ser Sexta-Feira Santa, não haverá missa, apenas celebrações de adoração à cruz, via sacra e procissão.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a Rua Doutor Jorge Miranda, 264, na região da Luz, no centro da cidade, das 22h de quinta-feira, 18, até as 20h desta sexta-feira, para a Festa de Santo Expedito. Os organizadores estimam público de 100 mil visitantes.

A São Paulo Transporte (SPTrans) avisa que algumas linhas de ônibus terão alterações nos itinerários em razão de procissões e Encenação Via Sacra que ocorrem na capital paulista.

Clima

Segundo a Climatempo, o dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer na capital paulista. As nuvens aumentam no decorrer do dia. A mínima é de 15ºC e a máxima é de 29ºC. Para sábado, 20, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chuva. A temperatura varia entre 14ºC e 29ºC.

Nesta sexta-feira, as condições são favoráveis para a ocorrência de nevoeiro nas praias paulistas e no caminho da serra do mar.

Quem for pegar estrada em direção ao litoral paulista deve estar atento e dirigir com atenção em trechos de neblina. Depois que o nevoeiro se dissipar, o sol vai brilhar forte.

As praias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo terão um dia de sol. Algumas nuvens que chegam do mar provocam chuva rápida e passageira nas praias capixabas.

Páscoa 2019: veja o que abre e o que fecha no feriado em SP

O feriado prolongado da Paixão de Cristo vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados na cidade de São Paulo entre esta sexta-feira e o domingo de Páscoa, 21. Para quem for viajar, confira dicas para enfrentar o movimento nas estradas, aeroportos e rodiviárias durante a Semana Santa.