Vai viajar no feriado de Páscoa? Confira dicas que o Estado preparou

Com a chegada do feriado prolongado, muitas pessoas já estão se preparando para botar o pé na estrada e curtir a Páscoa com familiares e amigos. Mas para evitar alguns contratempos é importante ter consciência sobre alguns cuidados. Veja as dicas.

Estradas

Quem vai viajar de carro durante a Páscoa deve programar com antecedência uma revisão no veículo. Verifique as condições dos pneus e estepe, itens de iluminação, limpadores de para-brisa com palhetas adequadas, triângulo de sinalização, cintos de segurança, além do macaco e chave de roda.

Fique atento ao melhor horário para evitar trânsito e obtenha previamente informações sobre o trajeto a ser realizado;

Respeite as leis de trânsito;

Obedeça a sinalização das vias e mantenha distância segura dos demais veículos;

Não se esqueça de ligar o farol baixo durante o dia nas rodovias - conforme determina a lei federal nº 13.290;

O uso da cadeirinha é obrigatório para crianças de até 4 anos de idade. De 4,1 a 7,5 anos, elas têm de ser colocadas em assentos de elevação. De 7,6 a 10 anos, em cintos individuais de segurança do próprio banco traseiro.

Transportar crianças de forma irregular é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de retenção do veículo.

O uso do telefone celular não é permitido enquanto o veículo está em deslocamento. Só é autorizado o uso na função GPS, fixado no para-brisa ou no painel dianteiro. O aparelho só pode ser usado quando o veículo estiver estacionado. A multa para quem fala ao celular é de R$ 130,16, além somar quatro pontos na CNH. Já para quem dirige apenas com uma das mãos por estar segurando ou manuseando o aparelho celular com a outra a multa é de R$ 293,47 (infração gravíssima)e adiciona sete pontos na habilitação.

Aeroportos

O fluxo de passageiros nos aeroportos da Infraero deve crescer 2% no feriado de Páscoa deste ano. Entre os dias 18 e 22 de abril são esperados 1,05 milhão de viajantes nos terminais com voos comerciais regulares.

Todos os passageiros, inclusive acompanhantes, especialmente se eles forem menores de idade, devem portar documento oficial válido com foto (RG ou passaporte, por exemplo). As crianças menores de 12 anos podem usar documento válido com foto ou certidão de nascimento (original ou cópia autenticada);

Nenhuma criança poderá viajar para fora da cidade onde mora desacompanhada dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial. Essa autorização é dispensada quando a criança estiver acompanhada de um dos pais. Além disso, é possível que crianças e adolescentes viajem desacompanhados de ambos os pais, desde que observadas as exigências legais;

Em voos internacionais, confira com antecedência as exigências de vacinas e demais regras para estadia no país de destino.

Economize seu tempo, evite filas e opte pelo check-in online através de computadores e smartphones;

O passageiro que vai viajar pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos pode utilizar o transporte público. O Airport Express liga a estação da Luz do Metrô até o aeroporto sem paradas intermediárias. Outra opção é utilizar ônibus suburbanos da EMTU/SP. Eles fazem parte do sistema Airport Bus Service, operado pela concessionária Internorte.

pode utilizar o transporte público. O Airport Express liga a estação da Luz do Metrô até o aeroporto sem paradas intermediárias. Outra opção é utilizar ônibus suburbanos da EMTU/SP. Eles fazem parte do sistema Airport Bus Service, operado pela concessionária Internorte. Fique atento às regras de bagagem da companhia aérea;

Não descuide de seus pertences no aeroporto;

Procure usar etiquetas grandes e/ou coloridas que permitam a fácil identificação de sua bagagem;

Terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara

Ente os dias 18 e 22 de abril, os terminais rodoviários paulistanos estimam receber 633 mil passageiros para o feriado de Páscoa. Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários, os passageiros devem evitar viajar nos períodos de maior movimento: na quinta-feira, 18, entre 20 e 23 horas, e na sexta-feira, 19, entre 8 e 12 horas.