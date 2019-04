Páscoa 2019: veja o que abre e o que fecha no feriado em SP

SÃO PAULO - O feriado prolongado da Paixão de Cristo vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados na cidade de São Paulo entre esta sexta-feira, 19, e o domingo de Páscoa, 21. As mudanças afetam o rodízio municipal, bancos e a circulação do Metrô, dentre outros. Para quem for viajar, confira dicas para enfrentar o movimento nas estradas, aeroportos e rodiviárias durante a Semana Santa.

Veja abaixo o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo:

BANCOS

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de sexta-feira, 19. Na quinta-feira, o funcionamento é normal. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês com vencimento marcado para o dia 19 de abril poderão ser pagos na segunda-feira, 22, sem incidência de multa.

RODÍZIO

A Operação Horário de Pico (rodízio municipal de veículos) estará suspensa na sexta-feira, inclusive para veículos pesados (caminhões). Por conta do feriado, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). No sábado, 20, as regras para ZMRC vigoram normalmente. O rodízio será retomado na segunda-feira, a partir das 7 horas.

ZONA AZUL

O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

RUAS ABERTAS

As Ruas Abertas estarão disponíveis à circulação da população no feriado de sexta-feira, 19, e no domingo de Páscoa, 21, inclusive na Avenida Paulista.

POUPATEMPO

Postos de atendimento do Poupatempo não funcionam na sexta-feira e no sábado. O atendimento retorna na segunda-feira, no horário habitual de cada unidade. Os postos de Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Taubaté também não abrem na segunda-feira, 22, em virtude do feriado municipal de São Benedito.

METRÔ

Na sexta-feira, a circulação dos trens ocorrerá exclusivamente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Patriarca. Já as estações Artur Alvim e Corinthians-Itaquera (inclusive a área de transferência para a CPTM) ficarão fechadas durante todo o dia. O Metrô contará com ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) como apoio à operação entre as duas estações. Os coletivos circularão ininterruptamente, até o horário de encerramento da operação do Metrô, gratuitamente.

Na segunda-feira, 22, a abertura das estações do Metrô das linhas 1-Azul, 2- Verde, 3-Vermelha e 15-Prata será antecipada para as 4 horas.

ÔNIBUS

A quantidade de ônibus funcionando no feriado de sexta-feira será 39% da frota operacional em relação aos dias úteis. No sábado e no domingo de Páscoa a operação será, respectivamente, de 60% e 39%.

CPTM

Três linhas da CPTM terão alteração no funcionamento. Confira abaixo:

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Sexta, das 8h às 17h: intervalo de 25 minutos em toda a linha

Sexta, demais horários: intervalo de 20 minutos entre Barueri e Itapevi

Sábado: das 21h até o fim da operação comercial, os serviços serão realizados no sistema de sinalização entre as estações Barueri e Itapevi. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos entre Barueri e Itapevi.

Domingo: das 4h à meia-noite, o intervalo médio entre os trens será de 20 minutos em toda a linha.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Sexta: das 8h às 17h, a circulação entre Presidente Altino e Osasco ficará interrompida.

Domingo: das 4h à meia-noite, a circulação entre Presidente Altino e Osasco ficará interrompida. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre Jurubatuba e Grajaú.

Linha 11-Coral (Luz – Estudantes)

Sexta, Sábado e Domingo: das 4h de sexta até meia-noite de domingo, a circulação ficará interrompida entre as estações Luz e Tatuapé.

SUBPREFEITURAS

As praças de atendimento das subprefeituras não funcionam na sexta-feira.

PROCON-SP

As audiências, setor administrativo, Ouvidoria, atendimento telefônico (151) e atendimento eletrônico não funcionarão na sexta-feira. Os Núcleos Regionais do Procon-SP em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente também acompanham a programação. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão na sexta-feira e no sábado.

DETRAN

As unidades do Detran de todo o Estado estarão fechadas na sexta-feira e no sábado. O atendimento será retomado na segunda-feira.

SAÚDE MUNICIPAL

Os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24 horas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão todos os dias, ininterruptamente.

HOSPITAIS VETERINÁRIOS

Os hospitais veterinários das zonas norte e leste fecharão nos dias 19, 20 e 21 de abril. As unidades voltarão a funcionar na segunda-feira, 22, a partir das 5h45.