Doria anuncia vacinação de idosos de 75 a 76 anos a partir de 15 de março; acompanhe

Em meio a um aumento nos óbitos e internações por covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou novas medidas contra o avanço da doença em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 8, a partir das 12h45. Entre os anúncios, estão o início da vacinação para idosos com 75 e 76 anos a partir de 15 de março e a ampliação de 280 leitos, metade de UTI e metade de enfermaria.

Os novos leitos serão entregues até 31 de março em 11 espaços temporários dentro de AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e unidades hospitalares, chamados por Doria de “hospitais de campanha”, em Santo André, Andradina, Santos, Barretos, Botucatu, Campinas, Ourinhos, Tupã, Itapetininga, Fernandópolis e São Paulo (no Hospital São José, na zona norte).

Cerca de 420 mil pessoas estão na faixa etária de 75 a 76 anos, totalizando 3,5 milhões de pessoas na soma com os demais grupos prioritários vacinados, como profissionais de saúde, quilombolas, indígenas e outros.

Na coletiva, Doria fez um apelo para que a população evite se concentrar nos postos de vacinação na manhã de 15 de março, a fim de evitar filas, o que ocorreu na última ampliação da campanha. “A vacinação seguirá normalmente das 8 horas às 17 horas”, destacou.

Além disso, também divulgou o envio de 1,7 mil novas doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. Ao todo, 16,1 milhões de vacinas foram entregues pela instituição paulista.

São Paulo enfrenta um aumento em casos, óbitos e internações relacionados ao novo coronavírus, o que tem gerado receio de um possível colapso do sistema de saúde, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros Estados. A média móvel de óbitos diários no Brasil bateu o recorde histórico pela nona vez seguida no domingo, 7, com 1.497 mortes.

Na semana passada, São Paulo registrou o maior número de novas hospitalizações pela doença de toda a pandemia, com uma média de três internados a cada dois minutos. A ocupação de UTI por pacientes da doença é de 80%.

Ao todo, são 2.113.738 casos e 61.463 óbitos confirmados no Estado. Os municípios que mais registraram óbitos são São Paulo (19.052), Guarulhos (2.136), Campinas (1.943), São Bernardo do Campo (1.601), Santo André (1.325), Ribeirão Preto (1.277), Osasco (1.169), São José do Rio Preto (1.166) e Santos (1.121).

A situação motivou a decisão de colocar todos municípios paulistas na fase vermelha, de maior restrições do Plano São Paulo, mas integrantes do Centro de Contingência falam que os impactos dessa medida podem levar de uma a duas semanas para serem sentidos. Além disso, parte das cidades não seguiu as determinações estaduais.

Na semana passada, o governador havia anunciado a abertura de 500 novos leitos, dos quais 339 de UTI e 161 de enfermaria, em hospitais públicos, municipais, filantrópicos e Santas Casas. Segundo o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, o Estado tinha 3,5 mil leitos de UTI públicos antes da pandemia, número ampliado ao longo dos meses e que chegará a 7.839 vagas até 31 de março.

Em 13 de fevereiro, São Paulo reativou o hospital de campanha na estrutura interna do prédio do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Barradas, localizado em Heliópolis, na zona sul. O espaço conta com 24 leitos de UTI e outros 20 de enfermaria.