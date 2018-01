Vias para evitar no fim de ano em São Paulo

O trânsito em São Paulo no mês de dezembro recebe o alívio das férias escolares e de pessoas que deixam a capital para curtir dias ou semanas de folga em outros lugares, mas a lentidão em algumas vias específicas até piora. As próprias atrações programadas para o fim de ano e pontos tradicionais de comércio aglomeram grande quantidade de pessoas - e veículos. Conheça que trechos a se evitar, se possível, neste fim de ano e mudanças no trajeto indicadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Brás e Pari

Em funcionamento entre 4 e 16 horas, a Feirinha da Madrugada gera uma procura que desde muito cedo sufoca as vias de trânsito. Motoristas, parte deles de fora de São Paulo, congestionam a pista local da Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco, uma vez que a Avenida Cruzeiro do Sul é um dos acessos à região. Do outro lado, a Radial Leste no sentido centro e a Avenida do Estado no sentido Marginal também sofrem do mesmo problema. A única recomendação da CET é que as pessoas optem pelo uso do transporte público e alerta inclusive que há poucas opções de estacionamento na região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Evitar:

-Avenida do Estado

-Avenida Cruzeiro do Sul

-Via local da Marginal do Tietê entre as Pontes da Vila Guilherme e Cruzeiro do Sul no sentido Castelo Branco

Opções:

-Via expressa da Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco

-Avenida Celso Garcia

-Avenida Rangel Pestana

Ibirapuera

A árvore de Natal da Praça Escoteiro Aldo Chioratto e a Fonte Multimídia do Parque do Ibirapuera são duas das principais atrações de fim de ano em São Paulo. A alta circulação de pedestres entre os dois pontos fez com que uma das faixas de rolagem da Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Vila Mariana, fosse desativada.

Evitar:

-Avenida Pedro Álvares Cabral

-Avenida Brasil

-Avenida República do Líbano

Opções:

-Avenida Ibirapuera

-Avenida dos Bandeirantes

Paulista

O trânsito da Avenida Paulista no fim de ano já é tradicional. Movidos pelo espírito natalino, turistas e curiosos se encaminham para a região para observar a decoração de Natal e levar fotos como recordação. Será proibido estacionar em algumas vias paralelas e transversais, logo, é importante que o motorista fique atento à sinalização. O transporte coletivo é a melhor alternativa para quem se dirige a essa região.

Evitar:

-Avenida Paulista

-Rua Vergueiro

-Avenida Professor Noé de Azevedo

-Rua Domingos de Morais

Opções:

-Rua Treze de Maio

-Rua Cincinato Braga

-Rua São Carlos do Pinhal

-Alameda Santos

-Avenida 23 de Maio

Mercadão e 25 de Março

Até 24 de dezembro, a CET vai interditar a Rua 25 de Março diariamente das 10h às 18h e das 10h às 16h aos fins de semana. A região já tem movimento intenso durante o ano todo, mas a busca por presentes deve piorar as condições de deslocamento. Aos sábados, a Ladeira do Porto Geral também será interditada.

Evitar:

-Rua 25 de Março

-Ladeira Porto Geral

-Rua Carlos de Souza Nazaré

-Rua Afonso Kherlakian

-Rua Lucrécia Leme

-Ladeira da Constituição

Opções:

-Rua da Cantareira

-Rua Florêncio de Abreu

-Rua Barão de Duprat

-Avenida Senador Queiroz