Natal de SP terá árvore de 54 metros no Ibirapuera

Atualizada às 15h52.

SÃO PAULO - A tradicional árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, deve ficar pronta no próximo dia 13. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 28, pela São Paulo Turismo (SPTuris), da Prefeitura. A estrutura terá 54 metros de altura e 30 de diâmetro. No topo, haverá uma estrela, como nos anos anteriores. A estimativa do governo municipal é de que 200 mil pessoas visitem a árvore.

Pela primeira vez em doze anos, a árvore terá que ser bancada pela Prefeitura, já que o banco Santander, antigo patrocinador, decidiu não bancá-la desta vez. O custo para os cofres públicos será de R$ 2 milhões -- a empresa vencedora foi anunciada nesta sexta-feira. No total, a Prefeitura gastará R$ 8,9 milhões nas decorações natalinas da cidade, afirmou o presidente da SPTuris, Wilson Poit.

Além da árvore do Ibirapuera, que será quatro metros mais baixa que a do ano passado, a Prefeitura prepara a iluminação de cerca de 2,5 mil árvores em toda a cidade, entre naturais e de LED (sigla em inglês para diodo emissor de luz). Para isso, serão necessárias sete milhões de lâmpadas, um milhão a mais do que o utilizado no ano passado, informa a SPTuris.

Essas árvores ficaram em pontos movimentados da cidade, como a Praça da Sé, a Praça Roosevelt, as Avenidas São Luís, Brás Leme, Rebouças, Nove de Julho, 23 de Maio e Doutor Arnaldo, as Ruas Vergueiro e Oscar Freire e os Largos da Vila Prudente e da Matriz. A instalação terminará até a próxima segunda-feira, 1.º. Também haverá árvores de natal menores em praças das 32 subprefeituras.

Oficialmente, o Natal Iluminado em São Paulo começa neste sábado, 29, com um ato ecumênico na Sé, com a presença da Sinfônica Heliópolis e o Coral da Gente. O ato será presidido pelo Cardeal Dom Odilo Scherer e terá início às 18h.

O governo municipal também fará parcerias com empresas para outras ações natalinas pela cidade, como a iluminação da Ponte Estaiadinha (oficialmente Ponte Governador Orestes Quércia), sobre o Rio Tietê, que começa no sábado, 29. O local será enfeitado graças a parceria com a empresa Tecnolamp: haverá dezenas de estrelas de dois metros revestidas com mangueiras luminosas, diariamente das 19h às 5h. Já a Ponte Estaiada (Octavio Frias de Oliveira), na zona sul, sobre o Rio Pinheiros, terá patrocínio da Vivo e da TV Globo para ser iluminada, das 19h às 5h, diariamente, a partir do dia 8 de dezembro.

A Fonte Multimídia do Parque Ibirapuera terá projetadas imagens que serão acompanhadas por músicas nas "águas dançantes", segundo a SPTuris. A parceria da Prefeitura com o Pão de Açúcar e a Avon permitirá duas apresentações diárias, uma às 20h30 e outra às 21h, com duração de meia hora cada, a partir da próxima segunda-feira.

Por sua vez, a aristocrática Rua Oscar Freire, com suas lojas de grife, receberá 800 pingos de luz iluminando a copa de 110 árvores entre a Rua Melo Alves e a Alameda Casa Branca. O patrocínio, neste caso, é da Reud Brazil.

Bicicleta. Na frente da sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, no centro, será montado um boneco gigante do Papai Noel pedalando uma bicicleta. Este foi o ano em que a gestão Fernando Haddad (PT) decidiu investir em ciclovias na capital paulista. A estrutura terá nove metros de altura e ficará pronta no dia 6.

O Papai Noel também andará de bicicleta na Avenida Paulista. Seu trenó, nos dias 13, 14, 20 e 21 de dezembro, será puxado por bikes em vez de renas na via que é o símbolo de São Paulo. Aos sábados, o veículo ficará estacionado na Praça do Ciclista das 17h às 22h e depois circulará pela ciclofaixa de lazer especial de Natal, que funcionará até as 2h. Aos domingos, o trenó rodará pela ciclofaixa de lazer da Paulista das 10h às 16h.

Na mesma avenida, haverá novamente o Palco de Natal, previsto para ser inaugurado no dia 7 de dezembro. Além do palco, haverá a iluminação especial do Parque Trianon -- essa decoração se inicia no mesmo dia.