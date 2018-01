Decoração de Natal da Paulista ganha visual mais tecnológico

SÃO PAULO - A decoração de Natal da Avenida Paulista, inaugurada na noite deste domingo, 7, ganhou visual mais tecnológico em 2014. Três telões de LED de alta definição, em formato de grandes caixas de presente, foram montados sobre o palco, em frente ao parque Mário Covas. Imagens coloridas serão projetadas 24 horas por dia, ao lado dos tradicionais Papai Noel e árvore.

O administrador Robson Maia levou o filho Caio, de um ano, para conhecer a iluminação. “Está bonito, mas prefiro a decoração tradicional, com mais enfeites”, disse o pai, de 39 anos, entre uma selfie e outra da família com pano de fundo natalino.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De passagem pela capital, André Bezerra, de 35, aprovou a opção high-tech. “Bem contemporânea, tudo a ver com a época de hoje”, opinou o eletrotécnico, que enviou fotos da Paulista para a mulher e os filhos, no Recife.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) dará apoio para evitar sobrecarga de trânsito no local. Entre 20 horas e 7 horas, as músicas natalinas serão tocadas em volume mais baixo. Toda a decoração, segundo a Prefeitura, foi paga com recursos de empresas parceiras.