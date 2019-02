Veja o que já se sabe sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat

SÃO PAULO - A queda de um helicóptero na Rodoanel, na chegada a São Paulo, provocou a morte do jornalista Ricardo Eugênio Boechat, de 66 anos, e do piloto da aeronave na tarde desta segunda-feira, 11. A ocorrência deixou ainda um ferido.

Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM, além de ser colunista da revista IstoÉ. Trabalhou no Estado e também nos jornais O Globo e O Dia. É vencedor de três Prêmios Esso e, segundo o site da Band, é um dos maiores ganhadores da história do Prêmio Comunique-se, em que foi reconhecido como âncora de rádio, âncora de televisão e colunista. Também foi eleito o jornalista mais admirado do País na pesquisa do site Jornalistas&Cia em 2014.