Jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em São Paulo

SÃO PAULO - O jornalista Ricardo Eugênio Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel no início da tarde desta segunda-feira, 11. A aeronave caiu no quilômetro 7, próximo ao acesso à Rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima de um caminhão.

Minutos após o acidente, o Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas tinham morrido na queda. A confirmação de que o jornalista era um dos ocupantes veio cerca de uma hora depois. A outra vítima fatal é o piloto Ronaldo Quattrucci, que era sócio-proprietário da empresa à qual a aeronave está registrada.

Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM, além de ser colunista da revista IstoÉ. Trabalhou no Estado e, também, nos jornais O Globo e O Dia. É ganhador de três prêmios Esso e, segundo o site da Band, é um dos maiores ganhadores da história do Prêmio Comunique-se, em que foi reconhecido como âncora de rádio, âncora de televisão e colunista. Também foi eleito o jornalista mais admirado do País na pesquisa do site Jornalistas&Cia em 2014.

A confirmação da morte do jornalista veio da direção de jornalismo da Band ao Estado. Ele estava voltando de Campinas, onde tinha ido dar uma palestra no Centro de Convenções do Royal Palm Plaza para 2,7 mil pessoas, o evento era promovido pela empresa farmacêutica Libbs, que seria a responsável pelo transporte de Boechat. Procurada, a empresa disse que estava apurando as informações e que se posicionaria em breve.

Segundo o capitão Augusto Paiva, da Polícia Militar, testemunhas relataram que o piloto do avião tentou um pouso de emergência em uma alça de acesso do Rodoanel à Anhanguera, mas acabou atingindo o caminhão. O motorista João Francisco Tomanckeves, de 52, disse à polícia que estava saindo da praça do pedágio, na faixa da cobrança expressa, quando viu a aeronave, mas não teve tempo para frear ou desviar. Ele teve apenas ferimentos leves, segundo a polícia.

O helicóptero, uma aeronave Bell Jet Ranger, prefixo PT-HPG, fabricada em 1975, não era da emissora de televisão. Tinha capacidade para cinco lugares, estava com a declaração anual de inspeção de aviação válida até maio deste ano e com o certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023. Ele pertence à empresa RQ Serviços Aéreos Especializados, cuja sede fica no Tatuapé, zona leste, empresa com uma frota de quatro aeronaves especializada em filmagens, fotografias e reportagem. O Estado não conseguiu contato com representantes da empresa até as 18h30 desta segunda.

Em nota, a A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC )informou que o helicóptero estava em situação regular, com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até maio de 2023 e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia até maio de 2019. As investigações sobre as causas da queda estão sendo conduzidas pelo 4.º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), do Comando da Aeronáutica.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que os investigadores do SERIPA IV já iniciaram a Ação Inicial da ocorrência, que é o começo do processo de investigação com a coleta de dados. Eles fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, reúnem documentos e ouvem relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos. "A investigação realizada pelo CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram", diz a nota.

O inquérito policial do acidente, registrado preliminarmente como "queda de aeronave", ficará com o delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, do 46.º Distrito Policial (Perus). "Há muito pouco o que ser dito agora. Tentei tomar o depoimento do caminhoneiro, mas ele passou mal. Então, estou ouvindo as testemunhas. Nesse caso, o próprio dono do avião era o piloto. Então, mesmo se os laudos, a investigação, mostrarem alguma falha, o responsável está entre as vítimas. Vamos esperar os laudos e relatar o inquérito", disse o delegado.

Também em nota, a Libbs afirmou que todos estão "profundamente consternados com o falecimento do nosso querido Ricardo Boechat, ícone e referência internacional do jornalismo". "Ele foi convidado para participar da nossa convenção, em Campinas, neste dia 11, e, como é comum em suas aparições, abrilhantou e fortaleceu a relevância do nosso encontro. Durante 40 minutos ele esteve conosco em um bate-papo no qual imprimiu seu estilo, sempre autêntico e verdadeiro", diz o comunicado.

A farmacêutica também lamentou a morte do piloto Ronaldo Quattrucci e disse estar "inteiramente solidários à dor das famílias". Todas as atividades do dia foram canceladas, segundo a nota.

Repercussão

O apresentador José Luiz Datena interrompeu a programação da Band nesta tarde para confirmar a morte de Boechat. Emocionado, Datena disse que ele era "uma pessoa especial" e um dos maiores jornalistas do País.

A rádio Band News ficou fora do ar na tarde desta segunda, após a confirmação da morte de Boechat.

A morte do jornalista teve grande repercussão nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro comentou que recebeu com pesar a notícia.

É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 11 de fevereiro de 2019

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou Boechat de "um dos maiores jornalistas da sua história". "Sua atuação diária demonstrava sensibilidade em defesa do interesse público e do jornalismo de qualidade. Toda a solidariedade a seus familiares, amigos e colegas da Rede Bandeirantes", escreveu.

Boechat era torcedor do América-MG, que prestou homenagem ao jornalista nas redes sociais. "Expressamos nossos sentimentos à família e aos amigos do jornalista e das demais vítimas desse triste acidente."

O América lamenta profundamente a trágica morte de Ricardo Boechat, referência do jornalismo e torcedor do #Coelhão. Expressamos nossos sentimentos à família e aos amigos do jornalista e das demais vítimas desse triste acidente. pic.twitter.com/yuBcQw21J0 — América-MG (@AmericaMG) 11 de fevereiro de 2019

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. O motorista do caminhão foi socorrido pela concessionária. Os bombeiros informaram que 11 viaturas foram deslocadas para o local. Pessoas que estavam próximas ao local do acidente contam ter visto o helicóptero voando baixo antes da queda.

Uma das testemunhas, a vendedora Liliane Rafael da Silva, de 28 anos, acredita que o helicóptero tentava aterrissar na rodovia Anhanguera pouco antes do acidente. Segundo ela, uma das pessoas a bordo chegou a pular antes da queda, mas foi atingida pela aeronave, que explodiu.

"Não deu para ver quem era. O rosto estava pegando fogo. Mas estava vivo, porque mexia as mãos", disse. Liliane diz ter sido a primeira pessoa a se aproximar do helicóptero, quando trafegava com o marido em uma motocicleta. Ela relata ter ajuda o motorista do caminhão atingido das ferragens e que, chegou a se aproximar da aeronave. "Mas alguém gritou 'saí daí que vai explodir'. Eu dei um passo para trás e teve uma explosão".

O operador de máquinas Marcio Manoel da Silva Santos, de 34 anos, testemunhou o acidente. "Estava na rodovia na moto, com minha mulher na garupa. O helicóptero já estava voando baixo. Ela disse que ia cair, mas não acreditei", disse. "Mas depois, olhando pelo retrovisor da moto, vi quando caiu. Primeiro, o helicóptero bateu no caminhão. Depois, bateu no chão explodiu", afirmou.

Santos relatou que parou sua moto, deu a volta pela contramão e foi até o caminhão. Havia partes do avião na cabine da carreta e ele encontrou o motorista preso no cinto de segurança. Ele foi socorrido.

“Eu vi o helicóptero baixo, com a hélice quase parando, rodando de um jeito estranho. O helicóptero bateu no caminhão e depois explodiu”, disse Orlando Vieira da Silva, de 30 anos, morador da comunidade Vila Sulinas, às margens da rodovia.

“O helicóptero deu pelo menos uma volta antes de cair. Foi muito estranho. Depois, ouvi o estrondo . Fez muita fumaça”, disse o morador da comunidade Morro Doce, Anderson Donato, de 25 anos.

Às 15h40 uma das pistas foi liberada para o tráfego de veículos e, por volta das 17h30, o caminhão foi removido do local.

Foram feitas interdições parciais na pista do Rodoanel, sentido Perus, e na Anhanguera, sentido Jundiaí. A concessionária CCR Rodoanel informou que os motoristas podem acessar a Anhanguera, no sentido São Paulo, e pegar um retorno no quilômetro 18 para seguir para o interior. /BRUNO RIBEIRO, GILBERTO AMENDOLA, ISABELA PALHARES, JULIANA DIÓGENES e PRISCILA MENGUE