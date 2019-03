Saída para o carnaval tem trânsito lento na Grande São Paulo

SÃO PAULO - O motorista que decidiu sair da capital paulista na noite desta sexta-feira, 1, antes do feriado de carnaval, enfrenta lentidão em diferentes rodovias que dão acesso ao litoral e ao interior, seja no sentido Rio e Belo Horizonte, como no sentido Curitiba. A chuva leve que cai sobre a região no início da noite leva a uma velocidade menor e se soma ao excesso de veículos, causando congestionamentos.

A Ecopistas informou que há lentidão na Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde há excesso de veículos. Na Rodovia Ayrton Senna, em direção a São José dos Campos, a lentidão está concentrada entre os km 11 e 18, também devido ao excesso de veículos. No interior, a dificuldade foi potencializada em razão de interdições nas vias.

Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção ao interior do km 11 ao 18, devido ao excesso de veículos. — Ecopistas (@ecopistas) 1 de março de 2019

Na Rodovia Fernão Dias, que liga a Grande São Paulo a Belo Horizonte, há retenção no km 90, na altura de Guarulhos, em direção a São Paulo, e dois quilômetros de congestionamento no km 62, em Mairiporã, em direção à capital mineira.

Na Régis Bittencourt, a retenção ocorre em razão da intensidade dos veículos e se concentra em dois quilômetros na altura do km 280, em Embu das Artes.

Fluxo intenso de veículos na @Arteris_AFD com 2 quilômetros de retenção no km 90 (Guarulhos), sentido São Paulo; e 2,5 quilômetros de retenção no km 477 (Belo Horizonte) e 2 quilômetros no km 62 (Mairiporã), sentido Belo Horizonte Chove em pontos alternados de Minas Gerais. — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 1 de março de 2019

Na Baixada, a Cônego Domenico Rangoni estava parada numa extensão de 15 km - do km 263 ao km248- , no sentido do Guarujá. Na Rodovia Castelo Branco, o motorista que saía das marginais, em São Paulo, pegava o trânsito engarrafado do km 18 ao 26, em Osasco.

No sentido Curitiba, km 280 (Embu das Artes), tem 2 km de retenção devido intensidade de veículos, no momento. No sentido São Paulo, o fluxo de veículos segue normalizado. Chove em pontos alternados do trecho. Redobre a atenção e tenha uma boa viagem! pic.twitter.com/kr0EkqHurU — Arteris Régis (@Arteris_ARB) 1 de março de 2019

Na Bandeirantes, havia 10 km de congestionamento na altura de Campinas. Havia lentidão com paradas também na passagem por Campinas. Na Dutra, sentido Rio de Janeiro, o trânsito parava 2 km em Guarulhos, outros dois em Arujá e, mais adiante, 2 km em São José dos Campos.