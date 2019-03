Rodovias ficam interditadas na saída para o feriado de carnaval

SOROCABA - Rodovias do interior e do litoral tiveram trechos interditados nesta sexta-feira, 1º, quando o movimento aumentou por causa do feriado prolongado do carnaval. A rodovia Doutor Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), a Rio-Santos, foi interditada por volta das 15h30 para a retirada de uma rocha que ameaçava desabar sobre a pista, no km 119, em São Sebastião.

A interdição, que durou cerca de uma hora, bloqueou a rodovia nos dois sentidos, entre os bairros Cigarras e Figueira. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), durante o bloqueio, foi feita contenção para reduzir o risco de queda de barreiras, em consequência das chuvas que atingem a região.

A pista sul da rodovia Anhanguera (SP-330) ficou 18 horas interditada no km 246, em Santa Rita do Passa Quatro, região norte do Estado, depois que um acidente envolveu quatro caminhões e um ônibus, no fim da noite de quinta-feira, 28.

Três pessoas ficaram feridas no acidente. A pista só foi liberada às 17 horas desta sexta, 1º. A demora na liberação da pista deveu-se ao vazamento de 5 mil litros de etanol e ao derramamento de 37 toneladas de soja na estrada. O trânsito foi desviado para a outra pista, que passou a operar em mão dupla.

Lentidão

A saída para o carnaval tinha lentidão e pontos com o trânsito travado nas principais rodovias, a partir da capital, no início da noite desta sexta-feira. A principal razão era o excesso de veículos. Às 19h30, a Imigrantes tinha 8 km de congestionamento, do km72 ao 70, na Serra do Mar. Na Baixada, a Cônego Domenico Rangoni estava parada numa extensão de 15 km - do km 263 ao km248- , no sentido do Guarujá. Na rodovia Castelo Branco, o motorista que saía das marginais, em São Paulo, pegava o trânsito engarrafado do km 18 ao 26, em Osasco.

Na Bandeirantes, havia 10 km de congestionamento na altura de Campinas. Havia lentidão com paradas também na passagem por Campinas. Na Dutra, sentido Rio de Janeiro, o trânsito parava 2 km em Guarulhos, outros dois em Arujá e, mais adiante, 2 km em São José dos Campos. A Régis Bittencourt tinha 4 quilômetros de congestionamento a partir do km 280, em Embu das Artes, em razão do excesso de veículos. Na Fernão Dias, havia dois quilômetros de lentidão em Guarulhos.

