Polícia realiza nova operação na Cracolândia, no centro de São Paulo

A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana estão realizando uma nova operação na área da Cracolândia, no centro de São Paulo. Agentes entraram no fluxo de usuários no fim da tarde desta sexta-feira, 27, na Rua Helvétia em busca de suspeitos de tráfico de drogas. O número de detidos ainda não foi divulgado.

A ação é uma nova etapa da Operação Caronte, sob coordenação da Delegacia Seccional do centro e do 77º Distrito Policial (Santa Cecília). Viaturas bloquearam o tráfego na Avenida São João enquanto agentes percorrem o fluxo em busca de suspeitos. Os dependentes químicos foram orientados a permanecerem sentados no local. Um veículo blindado da Polícia Civil foi deslocado para a região para dar apoio à operação.

O fluxo de usuários se deslocou para a Rua Helvétia após uma operação na Praça Princesa no dia 11 deste mês. Desde então o grupo ter percorrido diferentes pontos da região central, mas se estabeleceu na rua que fica localizada nos fundos do 77º DP, que investiga o tráfico de drogas na área. O deslocamento tem motivado queixas da vizinhança diante do barulho e da desordem causada pelo grupo, além de relatos de furtos e roubos.

O delegado Roberto Monteiro, à frente da Seccional do centro, disse que a realidade do fluxo está melhor. "Estamos vendo uma realidade muito diferente do que tínhamos na Praça Júlio Prestes em que o fluxo de dependentes chegou a ter 4 mil pessoas, entre dependentes e traficantes", disse nesta sexta-feira. Em revista, a polícia chegou a encontrar dinheiro escondido na cueca de um suspeito.

Monteiro explicou que a polícia continua com um trabalho de inteligência para identificar os traficantes que atuam no local. "Estamos fazendo a identificação prévia e técnica dos traficantes, realizando a prisão em flagrante daqueles surpreendidos vendendo droga. Além de menos gente, tínhamos lá (na Praça Júlio Prestes) uma situação de lideranças do tráfico que incentivavam dependentes a se voltarem contra as forças policiais. Tínhamos tiro de arma de fogo. (Agora) a cada dia melhora", acrescentou.