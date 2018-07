Polícia prende casal suspeito de envolvimento na morte de Vitória Gabrielly

SÃO PAULO - Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrielly foram detidos na manhã desta sexta-feira em Mairinque, no interior de São Paulo. O casal é o mesmo que já havia sido ouvido três vezes pela polícia – ambos negaram o crime. Horas antes, o terceiro suspeito foi indiciado por homicídio doloso.

+ Cães farejadores levam à prisão casal suspeito do assassinato de Vitória Gabrielly

O pedido de prisão temporária foi feito após a polícia identificar um carro que seria do homem detido no cenário do crime em imagens de câmeras de monitoramento. Conforme a Polícia Civil, o novo suspeito já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. A mulher também havia sido presa por tráfico.

+ Polícia procura dono de carro preto que pode ter levado Vitória

A investigação aponta que o motivo do crime seria vingança por dívida com o tráfico, mas Vitória teria sido morta por engano. O casal teria assassinado a menina com a ajuda do pedreiro Júlio César Lima Ergesse, que está preso. Em vários depoimentos, o suspeito contou à polícia que esteve com a dupla em um carro preto junto com a menina Vitória. O veículo, um Gol preto, foi periciado e nenhum indício foi encontrado.

A prisão do casal foi decretada depois de um novo depoimento prestado por Júlio César. Os dois foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Mairinque, onde seriam ouvidos e indiciados por homicídio doloso. De acordo com um investigador, a dupla residia na cidade. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

+ Laudo aponta que Vitória tentou se defender e teve morte violenta

Nesta quinta-feira, 28, o servente de pedreiro Julio César Lima, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso. Ele nega ter participado do crime, mas afirma que esteve com um casal que levou a menina Vitória de carro no dia em que ela teria sido assassinada.

Crime. A menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, foi encontrada morta à beira de uma estrada rural em Araçariguama, no interior de São Paulo, no último dia 16. Ela estava desaparecida desde o último dia 8 de junho, quando saiu de casa para andar de patins. O brinquedo foi deixado ao lado do corpo.

+ Secretário oferece recompensa de R$ 50 mil por informações no caso Vitória

A perícia indicou que a menina foi morta de forma violenta, por estrangulamento, no mesmo dia em que desapareceu. Ela teria tentado se defender do agressor e foi amarrada.

+ Justiça prorroga prisão temporária de suspeito da morte de Vitória

Imagens de câmeras de monitoramento já analisadas pela polícia mostraram que um automóvel de cor preta passou pela Estrada de Aparecidinha, onde o corpo de Vitória foi encontrado, no dia em que ela morreu. A polícia tenta localizar o veículo e pede informações à população da cidade. A Secretaria de Segurança Pública ofereceu R$ 50 mil por informações que levassem à conclusão do caso.