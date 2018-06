Justiça prorroga prisão temporária de suspeito da morte de Vitória

SOROCABA – A Justiça prorrogou por trinta dias, nesta terça-feira, 19, a prisão temporária do homem suspeito de ter participação na morte da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, raptada e assassinada após sair de casa para andar de patins, em Araçariguama , interior de São Paulo. A prorrogação foi pedida pela Polícia Civil alegando que a manutenção do homem preso é imprescindível para a investigação. O suspeito, o servente de pedreiro Julio César Lima, de 24 anos, nega ter matado a garota, mas afirma que esteve com o casal que levou Vitória de carro no dia que ela teria sido assassinada.

A menina desapareceu no dia 8 deste mês, mas o corpo só foi encontrado oito dias depois , no último sábado, 16, no interior de uma mata, à beira da Estrada de Aparecidinha, no bairro Caxambu. O par de patins estava ao lado do cadáver e havia marcas nos braços e pernas da menina, indicando que ela pode ter sido amarrada. Os patins e as roupas passam por perícia no Instituto de Criminalística, em São Paulo, em busca de digitais. A polícia acredita que a garota foi levada de carro até o local em que o corpo foi achado, distante 7 km do ponto em que foi vista pela última vez, perto de sua casa.

