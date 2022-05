Cracolândia: Polícia realiza nova operação em rua do centro de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou no final da tarde desta quinta-feira, 19, uma nova fase da Operação Caronte, para combater o tráfico de drogas na região da Cracolândia. Com a ação, que está ocorrendo nas proximidades da Avenida São João com a rua Dr. Frederico Steidel, nos Campos Elísios, zona central da cidade, a polícia visa cumprir 32 mandados de prisão, além das detenções em flagrante no local.

Leia Também Frio e ação na Cracolândia espalham sem-teto pelo centro de SP e dificultam até entrega de marmitas

A ação desta quinta é um desdobramento da megaoperação realizada pela Polícia Civil na madrugada do último dia 11, que resultou na prisão de ao menos sete suspeitos de integrar o tráfico de drogas na Praça Princesa Isabel, local que passou a ser conhecido como a "nova Cracolândia". Desde então, a praça está fechada.

Na semana passada, a concentração de pessoas passou a se localizar na rua Helvétia. Nos últimos dias, o grupo de centenas de usuários se deslocou para a rua Frederico Steidel, próximo ao cruzamento com a Avenida São João, onde seguiam até a tarde desta quinta-feira, 19.

"O objetivo da ação de hoje é combater o tráfico, que faz essas pessoas de reféns. Onde há usuários amontoados assim, pode ter certeza que haverá também a presença do tráfico. Hoje prendemos muitos traficantes em flagrante, além da apreensão de droga", explicou o delegado Roberto Monteiro, da Seccional Centro.

A operação desta tarde cercou os dois lados da rua Dr. Frederico Steidel e fechou o trânsito da avenida São João. O objetivo era realizar 32 mandados de prisão emitidos contra traficantes que atuavam na Praça Princesa Isabel e fugiram durante a ação da última semana. "Em muitas das barracas encontradas aqui hoje, flagramos a presença de diversas drogas, inclusive com o rótulo do PCC (Primeiro Comando da Capital)", conta Monteiro.

Com o cerco, quatro pessoas tentaram fugir da polícia pelos telhados da vizinhança. Três delas foram presas pelas forças de segurança e encaminhadas ao 77º Departamento de Polícia, em Santa Cecília. Um quarto fugitivo caiu de cima de uma das casas e foi socorrido pelas equipes de saúde.

Aqueles cercados pela operação foram detidos na rua Dr. Frederico Steidel e passavam por revistas individuais antes de serem liberados. A operação fez com que parte das pessoas se espalhassem por vias da região. Por volta das 18h, a reportagem do Estadão encontrou pequenos grupos de usuários aglomerados nas calçadas da rua Helvétia, do outro lado da avenida onde acontecia a ação desta tarde e na parte de trás do 77º DP, onde foi instalada uma unidade do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT), voltado para o tratamento de dependentes químicos. Outras pessoas foram vistas vagando em direção à Barra Funda, enquanto algumas voltaram a se instalar na Praça Marechal Deodoro.

Questionado sobre a possibillidade de os usuários voltarem a se aglomerar em outro ponto da região, como aconteceu após a ação da última semana, Monteiro disse que a polícia não tinha como objetivo "reprimir o fluxo" e que essa é um "problema de saúde pública, econômica e social".

Na véspera, moradores dos bairros de Santa Cecília, Campos Elíseos e República realizavam um protesto no Elevado Presidente João Goulart (Minhocão). hoje, enquanto a operação deflagrada, era possível ouvir alguns panelaços vindo do alto dos prédios no entorno da rua Frederico Steidel com a Avenida São João.

CRACOLÂNDIA: Polícia Civil deflagra operação para combater o tráfico de drogas na região; agentes visam cumprir 32 mandados de prisão, além de realizar detenções em flagrante (via @EstadaoSaoPaulo) https://t.co/2v30NzNQ4N @JoaoKer pic.twitter.com/XNVjSuvtaE — Estadão ️ (@Estadao) May 19, 2022

Há uma semana, operação retirou usuários da Praça Princesa Isabel

Além de retirar barracas da Praça Princesa Isabel, o objetivo da última ação era cumprir 37 mandados de prisão e mais 10 mandados de busca e apreensão na região da Praça Princesa Isabel. A ação, que foi conduzida pelo 77º DP (Santa Cecília), contou com mais de 600 policiais civis e militares, além de membros da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Na ocasiões, foram presos suspeitos como o 'Filé com Fritas', condinome de Lucas Felipe Macedo Marques, de 22 anos. Conforme o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Seccional Centro, ele era considerado um 'traficante relevante' na região.

Apesar de algumas prisões, a ação, contudo, não conseguiu cumprir a maior parte dos mandados de prisão, o que teria motivado a nova incursão da polícia nesta quinta. Até o momento, não há relatos sobre novos detidos.

Conforme a polícia, após a fase desta quinta da operação policial, será realizada pela Prefeitura de São Paulo uma grande ação social e de saúde pública no SIAT (Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica) Emergencial, que está instalado em terreno anexo ao 77º DP.