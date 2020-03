Para conter coronavírus, Paulista Aberta é suspensa neste domingo

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo cancelou a realização do programa Ruas Abertas na Avenida Paulista neste domingo, 15. A decisão foi motivada pela pandemia de coronavírus e é exclusiva para este fim de semana. Desse modo, a via terá tráfego livre para veículos durante todo o dia.

"A medida está sendo adotada para prevenir riscos de transmissão direta do Covid-19, seguindo a determinação do prefeito em exercício, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas", diz comunicado da gestão municipal.

Na sexta-feira, a Prefeitura e o Governo do Estado já haviam anunciado o cancelamento de eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos e científicos com mais de 500 pessoas para evitar aglomerações.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

O Instituto Butantan, por exemplo, suspendeu o funcionamento da biblioteca e suspendeu todas as atividades abertas ao público a partir deste sábado, 14. O parque do Instituto permanece, contudo, com visitação.

