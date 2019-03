Ovo de Páscoa gigante é montado no Parque do Ibirapuera

SÃO PAULO - Uma estrutura metálica em formato de ovo de Páscoa está sendo montada no Parque do Ibirapuera, zona sul da capital, em frente à estátua do Pedro Álvares Cabral, mesmo local onde fica montada a árvore de Natal no parque.

A atração, inédita em São Paulo, será aberta no dia 25 de março. O ovo ficará exposto até o dia 21 de abril, domingo de Páscoa.

Quem passar pelas margens do lago do Parque do Ibirapuera, poderá ver um ovo gigante, com mais de 20 metros de altura, que será coberto com luzes. A estrutura terá interação digital com o público por meio de vídeos e ilustrações criadas pelo app 'Páscoa Lacta', que patrocina a ação - disponível para sistemas Android e IOS.

Grafites dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo e trabalhos artísticos desenvolvidos por Muti Randolph, Marcelo Paciornick e Batman Zavareze especialmente para a ocasião, serão exibidos na escultura de LED.

De acordo com a Prefeitura, não houve custo para o município com a ação. Todo o investimento, cerca de R$2 milhões, é bancado pela empresa de chocolate Lacta.