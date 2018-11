Árvore de Natal do Ibirapuera será 3 metros maior e mais hi-tech

Com três metros a mais de altura e uma estrela grande no topo, a tradicional árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, está quase pronta para ser inaugurada no próximo sábado.

Símbolo da data festiva na cidade, o pinheiro medirá 43 metros e terá 15,5 metros de diâmetro. Na base, cinco esculturas de ursos em tamanho real e duas árvores cobertas de luzes ajudam a compor o clima. Este ano, a decoração vai celebrar a união em família.

Quem circula pela região já aguarda com expectativa. “Todos os anos acompanho com grande emoção esse momento. A energia do Natal é contagiante. Passo aqui todo dia e não vejo a hora de ver a árvore montada”, diz a secretária Ana Vitória de Assis, de 52 anos. “É uma atração turística. Vem muita gente de longe para tirar foto perto da árvore”, afirma a operadora de caixa Kátia Pires, de 36 anos.

Neste ano, a decoração da árvore também contará com elementos tecnológicos. Além de lâmpadas e flocos de neve, 12 bolas holográficas, de quase um metro de diâmetro, veicularão cenas natalinas com a família de ursos. Paulistanos e visitantes estão convidados a fazer selfies em três pontos estratégicos ao redor da árvore.

O projeto começou a ser desenvolvido em abril e cerca de 200 pessoas estiveram envolvidas, da criação à montagem. A inauguração será este sábado, a partir das 21 horas, com a chegada do Papai Noel em uma caravana iluminada.

Como fica o trânsito na região

Desde 2017, para reduzir congestionamentos, o pinheiro é instalado no gramado do lago, em frente à estátua de Pedro Álvares Cabral - antes, ficava em uma praça na Avenida Pedro Álvares Cabral. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na área e pode fazer bloqueios na Pedro Álvares Cabral, no sentido Vila Mariana, na altura da Praça Armando de Sales Oliveira, durante apresentações.

A instalação da árvore do Ibirapuera é custeada pela Coca-Cola FEMSA Brasil. Valores não foram divulgados