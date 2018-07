Jovem suspeito de matar pai e irmã é linchado por vizinhos em Guarulhos (SP)

SÃO PAULO - Um rapaz de 22 anos foi linchado por moradores do bairro Pimentas, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Reynã José de Santana teria sido agredido até a morte após vizinhos suspeitarem que o rapaz teria matado o próprio pai, Reginaldo José de Santana, de 53 anos, e a irmã, Ágatha Ferreira Santana, de idade não revelada.

O crime ocorreu por volta das 21 horas de sábado, 7, na Rua Grimaldo Bonfim dos Reis, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Quando a Polícia Militar chegou ao local, o corpo de Reynã estava na calçada, perto da casa onde morava. O jovem apresentava ferimentos na cabeça.

Ao entrar na residência do rapaz, os policiais encontraram os corpos do pai e da irmã do suspeito, que apresentavam diversas perfurações. A principal suspeita é de que Reynã teria matado os familiares após uma discussão.

Após o crime, o rapaz teria saído de casa, quando foi atacado por vizinhos. Os corpos serão examinados no Instituto Médico Legal.

A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado no 4º Distrito Policial de Guarulhos. Um inquérito policial investigará o crime.