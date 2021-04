Confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no feriado de Tiradentes

SÃO PAULO - Diferentemente de algumas cidades que também anteciparam o feriado de Tiradentes, além de outras comemorações, na capital paulista a data foi mantida para esta quarta-feira, 21. Neste dia, alguns serviços não vão funcionar. Outros, porém, como o rodízio de veículos, estão mantidos normalmente. Alguns equipamentos administrados pelo Município podem ainda ter os horários de funcionamento alterados.

Vale lembrar que a cidade está na "fase de transição" do Plano SP, entre a vermelha e a laranja, ou seja, além de todos os serviços essenciais que já estavam permitidos na fase vermelha, a nova fase também permite a abertura de outros segmentos. O toque de recolher entre 20h e 5h continua valendo para todo o Estado, assim como o teletrabalho (home office) para atividades administrativas não-essenciais. Confira aqui mais informações.

Veja o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no feriado de Tiradentes

Bancos

As instituições financeiras não abrem nesta quarta-feira. Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

As contas de consumo e carnês com vencimento em 21 de abril podem ser pagos, sem acréscimo, na quinta-feira, 22. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores Brasileira, B3, afirma que não haverá pregão nesta quarta-feira, por se tratar de feriado nacional.

Vacinação da covid-19

Algumas unidades de saúde abrem nesta quarta-feira para vacinação.

Grupos prioritários no momento:

Professores e funcionários da educação começaram a ser vacinados no dia 10 de abril. Podem ser imunizados os profissionais que atuam nas escolas das redes pública e privada com idade a partir de 47 anos . Fazem parte da lista aqueles que atuam em diversas funções, como secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários.

Idosos com 67 anos ou mais . Pessoas de 65 e 66 anos começam a ser imunizadas nesta quarta-feira.

. Pessoas de começam a ser imunizadas nesta quarta-feira. Profissionais de saúde com 47 anos ou mais . Confira a categoria conforme instrutivos . Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Confira a classificação dos profissionais: médicos, enfermeiros/técnicos e auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos/técnicos de laboratórios que façam coleta de RT-PCR Sars-CoV-2 e análise de amostra de covid-19, farmacêuticos/técnico de farmácia, odontólogos/auxiliar e técnico de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física e médicos veterinários.

Pessoas em situação de rua cadastradas nos Centros de Acolhida.

Ampliação aos demais trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

Veja onde se vacinar na cidade de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h. Veja aqui a lista completa dos locais.

AMAs/UBSs Integradas

Funcionam das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. Veja aqui a lista com os endereços das unidades.

Centros de Saúde (CS)

CS Escola Barra Funda - Alexandre Vranjac - Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 - Bom Retiro De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

CS Escola Geraldo de Paula Souza - Av. Dr. Arnaldo, 925 - Sumaré De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

CS Escola Samuel Barnsley Pessoa - Av. Vital Brasil, 1.490 - Butantã De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Postos Volantes/Farmácias/ Drive Thru em UBS

Funcionam das 8h às 17h. Clique aqui para conferir mais informações.

Drive-thrus

Funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

ARENA CORINTHIANS Av. Miguel Ignácio, 2492, Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS Rua Jacinto Júlio, altura do 589 - Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA Rua Ibiapinópolis, 781 - na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA Rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA LOBOS Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025 - Portão 3 - Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO Rua do Gama, 261 - Jardim Luzitânia

SHOPPING ARICANDUVA Av. Aricanduva, 5555 - Aricanduva - Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO Rua Honduras, 1.400 - Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO Av. Regente Feijó, 1739 - Tatuapé

HOSPITAL DOM ALVARENGA Av. Nazaré, 1361 - Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS Av. Interlagos, 2255 - Estacionamento Subsolo, portão 5 - Interlagos

SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM Avenida Guarapiranga, 1695 - Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA Avenida Marechal Tito, 3012 - Itaim Paulista

MAIS SHOPPING Rua Padre José Maria, S/N - Estacionamento G 2 Mais Shopping - Santo Amaro

SUBPREFEITURA DA PENHA Rua Mandú, 451

SHOPPING CAMPO LIMPO Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

Nesta quarta-feira, por causa do feriado nacional, a vacinação ocorrerá somente para aplicação de primeira dose nas 468 UBS, nos postos drive-thru, nos postos volantes das farmácias parceiras e nos três centros-escolas. Os 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) não estarão abertos.

Vacina da gripe

A Secretaria Municipal da Saúde afirma que a vacinação contra a Influenza não ocorrerá nesta quarta-feira, sendo retomada na quinta-feira.

Saúde

Nesta quarta-feira, os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão o dia todo.

Os Centros de Atenção Psicossocial III (Caps III) que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas. Não estarão abertos ao público. Já o CAPS AD IV Redenção estará aberto ao público neste feriado. Os Caps II permanecem fechados.

As Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) ficarão fechadas. A Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), que abrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, também não funcionarão no feriado de Tiradentes.

As AMA Especialidades, Ambulatórios de Especialidade (AE) e os Hospitais Dia, que abrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, não atenderão no feriado.

Abastecimento

Os mercados e sacolões municipais, feiras livres e centrais de abastecimento estão autorizados a operar por tratarem de comércio alimentício e serem serviços essenciais para a população. Clique aqui para conferir mais informações.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar - Cerqueira César Funcionará das 8 às 17h

Posto Regional de Osasco R. Ari Barroso, 355 - Presidente Altino Funcionará das 8h às 16h30

Posto Barueri R. Angela Mirella, 354 Térreo - Jd. Barueri Fechado nesta quarta-feira

Posto Mandaqui R. Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui Fechado nesta quarta-feira

Posto Stella Maris R. Maria Cândida Pereira, 568 - Itapegica Fechado nesta quarta-feira

Posto Dante Pazzanese Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera Fechado nesta quarta-feira

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), afirma que devido à manutenção do toque de recolher determinado pelo governo estadual, o rodízio municipal para veículos de passeio vigora normalmente de segunda a sexta-feira, das 20h às 5h do dia seguinte, de acordo com o fim da placa, inclusive nos feriados.

Caminhões e demais restrições

O rodízio de caminhões fica suspenso durante o feriado. A restrição ao trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC) e na Zona Máxima de Restrição de Fretados (ZMRF) também não se aplica durante os feriados. A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização de cada local.

Poupatempo

Nesta quarta-feira, o Poupatempo continua oferecendo serviços por meio do portal e aplicativo Poupatempo Digital. A partir de sábado, 24, as 82 unidades serão reabertas para atendimentos presenciais, seguindo o cronograma da "fase de transição" do Plano São Paulo.

Os horários para agendamento online serão disponibilizados na sexta-feira, 23, e a reabertura seguirá todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

Escolas

As instituições de ensino não terão aulas presenciais nesta quarta-feira.

Parques

Os parques municipais permanecerão fechados ao público até sexta-feira.

Cultura

Os atendimentos presenciais de todos os espaços culturais da cidade de São Paulo continuam suspensos durante a "fase de transição" do Plano SP.

Ecopontos

O horário de funcionamento continua de segunda a sábado, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

Sabesp

Para serviços emergenciais, a central de atendimento telefônico 195 (para região metropolitana de São Paulo e região de Bragantina) ou 0800 055 0195 (para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas. Da mesma forma é o atendimento pelo site e o aplicativo Sabesp Mobile (Android e iOS). Para os serviços comerciais, não haverá expediente no feriado.

Os postos da Sabesp nas unidades do Poupatempo (capital, Grande São Paulo, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e São José dos Campos) permanecem fechados nesta "fase de transição" do Plano SP.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte, leste e sul ficarão fechados no feriado. O atendimento retorna na quinta-feira, com base nas medidas adotadas para reduzir as aglomerações e diminuir a cadeia de transmissão do coronavírus por meio do distanciamento social.

Feriados antecipados pela Prefeitura de São Paulo neste ano

A Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi de 2021 e 2022, da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário da cidade de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1° de abril de 2021.