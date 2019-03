Artistas criam desenhos e canções em homenagem a vítimas e heróis de Suzano

SÃO PAULO - As vítimas do ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, têm ganhado homenagens nas redes socias. Por meio de canções e ilustrações, artistas profissionais e amadores lembraram as oito vítimas do ataque. Os trabalhos também ressaltam a atuação da merendeira Silmara Moraes, que utilizou uma geladeira para evitar a entrada dos atiradores no refeitório, em que estava com cerca de 50 estudantes.

Uma das mais populares é uma ilustração do artista Alisson Affonso em que Silmara aparece empurrando a geladeira. No desenho, a sombra da mulher tem o formato da bandeira do Brasil, enquanto a legenda diz "Mulher, merendeira e brasileira".

Já o perfil Corinthians Dark postou um desenho do estudante Douglas Murilo Celestino, de 16 anos, que teria morrido ao retornar para escola a fim de salvar a namorada. Na imagem, ele está todo de preto, trajando uma camisa com o antigo escudo do clube.

No YouTube, o MC Bob Boladão postou um vídeo de uma canção em que lembra as oito vítimas do massacre. A homenagem foi compartilhada nas redes sociais por estudantes que estavam na escola no momento do ataque.

Já o cantor Di Magrinho compôs uma música inspirada no momento do ataque, em que relata o que teria ocorrido com um sobrevivente fictício. "Hora do intervalo, 9 horas da manhã, vamos tirar uma selfie posta aí no Instagram, foi quando eu escutei um barulho que estronda. Nos primeiros que teve, achei que era bomba", diz um dos versos, que faz referência a relatos de estudantes.