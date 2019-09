Após vistoria, trânsito no Viaduto Alcântara Machado é liberado parcialmente para carros

SÃO PAULO - Após ser atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira, 12, o viaduto Alcântara Machado, na região da Mooca, na zona leste de São Paulo, começou a ser liberado para carros nesta sexta-feira. Por volta de 11h, o trânsito para veículos leves foi liberado no sentido centro. E, pouco tempo depois, no sentido bairro. A CET está no local e faz a orientação aos motoristas, por causa das restrições.

Técnicos da Prefeitura estiveram no viaduto pela manhã. O prefeito Bruno Covas acompanhou os trabalhos de vistoria e afirmou que não foi detectado dano estrutural. "O dano aqui não é estrutural, de acordo com as primeiras avaliações dos técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura. Toda a recuperação deve levar mais de dois meses. Daqui uma semana, vamos reavaliar a utilização por parte dos carros, se é o caso de ampliar ou reduzir o número de faixas", disse, em entrevista coletiva.

Covas também explicou como vai funcionar o esquema de trânsito neste primeiro momento. "Vamos liberar três vias em cada sentido do viaduto. Em cima do viaduto são cinco vias em um sentido (bairro) e quatro (centro) no outro apenas para carros Aqui, caminhões já não circulam em determinados períodos. Agora, não poderão circular por 24 horas até que os técnicos liberem", disse o prefeito. A passagem de ônibus em cima do viaduto também está proibida neste primeiro momento.

A Prefeitura está aguardando a concessionária de energia finalizar os serviços no local para liberar a circulação de ônibus elétricos que passam embaixo do viaduto.

A polícia está investigando as causas do incêndio. Os bombeiros foram acionados nesta quinta-feira, por volta das 19h. O fogo foi controlado e o rescaldo terminou por volta de 23h. Cerca de 100 pessoas que viviam no local tiveram os bens destruídos.

Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) prestou atendimento aos afetados pelo incêndio. Ao todo, 32 famílias foram atendidas. Foram oferecidos 70 colchões, 70 cobertores, 40 cestas básicas e 40 kits de higiene e acolhimento. Apenas uma pessoa aceitou. As outras famílias recusaram a oferta de acolhimento e preferiram ir para casa de familiares, ainda de acordo com a Prefeitura.

Vistorias

Segundo a Prefeitura, o viaduto Alcântara Machado foi vistoriado visualmente em janeiro deste ano. Durante os trabalhos, não teria sido constatado pelos técnicos a necessidade de intervenções emergenciais. Em junho, foi publicado um edital para contratação de laudo estrutural, mas, em agosto, a licitação foi suspensa para atender questionamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM).

Em nota, a Prefeitura afirma que prevê a realização de vistorias em 185 pontes e viadutos da cidade. Deste total, 73 já passaram por vistoria visual, o que resultou na contratação emergencial de 18 laudos estruturais, que já foram entregues. Atualmente, 36 laudos estão com as licitações suspensas, para atender pedido de esclarecimentos feitos pelo TCM. A licitação para contratação de outros 19 laudos está sendo elaborada e os trabalhos de vistorias visuais continuam sendo executados.