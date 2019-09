Após incêndio, Viaduto Alcântara Machado passará por vistoria nesta sexta

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu na noite desta quinta-feira, 12, barracos localizados embaixo do Viaduto Alcântara Machado, na Mooca, zona leste de São Paulo. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) fará uma vistoria e avaliação das condições da estrutura na manhã desta sexta-feira, 13, para avaliar as condições de tráfego no local. Na noite desta quinta, a estrutura permanecia interditada e a Prefeitura indicava trajetos alternativos pelas avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia.

Às 19h07, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência no local e deslocaram três viaturas para a região, controlando as chamas em poucas horas. A corporação não informou o que teria iniciado o incêndio e às 23h25 deixou a área após um trabalho de rescaldo. Cerca de 100 pessoas tiveram seus locais de moradia destruídos pelas chamas.

Referente ao incêndio no Viaduto Alcântara Machado permanece bloqueado em ambos os sentidos, junto a Rua Piratininga. Bloqueado também as pistas laterais. Evite a região. As Avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia poderão ser utilizadas como alternativas. #ZL — CET São Paulo (@CETSP_) September 13, 2019

De acordo com o prefeito Bruno Covas (PSDB), que esteve no viaduto após o incêndio, as pessoas se recusaram a receber acolhimento. Ele disse que a ocupação da área do viaduto, onde moram um total de 130 famílias, tem um pedido de reintegração de posse pela administração municipal que estava sendo deliberado pela Justiça. "É um daqueles casos em que estamos tentando uma saída no Poder Judiciário e não depende apenas da Prefeitura. Estávamos às vésperas de marcar a operação e infelizmente aconteceu essa fatalidade", disse Covas.