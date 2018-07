Após jovem ser espancado, dono e segurança de bar são indiciados por tentativa de homicídio

SANTOS - Um dos seguranças e o dono do bar em que um estudante foi espancado em Santos, no litoral sul de São Paulo, foram indiciados por tentativa de homicío na quarta-feira, 25. Após a agressão, ocorrida em 7 de julho, Lucas Martins de Paula, de 25 anos, ficou desacordado e foi acudido por amigos. Desde então, ele foi submetido a três cirurgias e está em coma induzido.

A agressão ocorreu durante a madrugada no Baccará Bar & Grill, que fica na Rua Oswaldo Cochrane, no bairro do Embaré. A Polícia Civil indiciou o dono do bar, Victor Alves Karan, e o segurança Thiago Ozarias Souza.

O jovem está internado há duas semanas na Santa Casa de Santos. Ele já passou por três cirurgias para redução da hipertensão intracraniana. Aluno do quarto ano do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Santa Cecília (Unisanta), permanece em coma induzido e seu estado de saúde é considerado grave.

De acordo com testemunhas, após questionar o valor de R$ 15 em sua comanda, o estudante foi arrastado para a área externa do bar e espancado por ao menos seis seguranças do estabelecimento, até desmaiar. Amigos do rapaz acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

Imagens registradas por câmeras do bar mostram o espancamento. Os advogados que defendem os indiciados vão aguardar posicionamento do Ministério Público.