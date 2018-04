Quadrilha explode agência bancária em frente a hospital em Caçapava

SOROCABA - Uma quadrilha fortemente armada explodiu o cofre de uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta terça-feira, 10, em Caçapava, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A força da explosão destruiu as instalações e chegou a derrubar parte da parede do prédio.

Durante a ação, os criminosos bloquearam a rua e fizeram disparos para o alto para intimidar a população, causando pânico entre pacientes e funcionários de um pronto-socorro que fica em frente à agência. As luzes do prédio hospitalar chegaram a ser apagadas por prevenção.

Conforme a Polícia Militar, pelo menos dez homens participaram do ataque, por volta das 3h30. Os criminosos fugiram em vários carros e nenhum suspeito tinha sido preso até o início da manhã. O valor roubado não foi informado. O prédio da agência vai passar por vistoria, para verificar se houve dano na estrutura. O atendimento ao público foi suspenso. A mesma agência já havia sido explodida em 2016. Em todo o Vale do Paraíba, região que faz divisa com o Rio de Janeiro, dez agências bancárias foram atacadas com o uso de explosivos nos últimos seis meses.