Câmeras em supermercado flagram assaltante matando comerciante no ABC

SÃO PAULO - O funcionário de um supermercado localizado na Alameda das Oliveiras, no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, no ABC, morreu durante assalto ao estabelecimento na noite de terça-feira, 3. Cleiton Alves Araújo foi baleado e morto no local, por volta das 19h20.

Duas testemunhas, um ajudante de pintor, de 42 anos, e um empresário, de 38 anos, contaram que foram abordados por um homem encapuzado dentro do supermercado. Um segundo homem aguardava do lado de fora do estabelecimento.

A vítima estava no corredor do supermercado quando foi abordada pelo assaltante encapuzado. O bandido encostou a arma em sua nuca e em seguida efetuou um único disparo. O funcionário morreu após ser atingido. Os bandidos fugiram a pé e ninguém foi preso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os criminosos levaram uma quantia de R$ 100 e o relógio de uma das testemunhas. O caso foi registrado como roubo no plantão do 3ºDP de São Bernardo do Campo.