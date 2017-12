Metrô e CPTM operam em horários especiais para Natal e ano-novo

SÃO PAULO - Com a chegada do Natal e virada de ano na Avenida Paulista, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão horários especiais para atender os passageiros.

NATAL

No feriado prolongado de Natal, não haverá obras de mordernização na CPTM, como geralmente ocorre, e o tempo de intervalo médio entre os trens será de 8 minutos neste sábado, 23, e de 10 minutos no domingo, 24, e na segunda-feira, 25.

O Metrô permanecerá com o funcionamento padrão no domingo, 24, e na segunda, 25. Na terça-feira, 26, porém, as estações das linhas 1-Azul, 2- Verde, 3-Vermelha e 4-amarela abrirão mais cedo, às 4 horas. O objetivo é atender quem desembarca na capital paulista pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda. As estações das linhas 5-Lilás e 15-prata abrirão no horário normal, às 4h40.

ANO-NOVO

Na madrugada da virada do ano, todas as linhas da CPTM estarão abertas tanto para embarque como desembarque até 1 hora do dia 1º de janeiro. Após esse horário, as estaçoes continuarão abertas apenas para desembarque. Para o embarque, os passageiros devem utilizar a transferência com o Metrô nas estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí. Entre 1 hora e 4 horas da manhã, o intervalo médio entre os trens será de 15 minutos.

No Metrô, o embarque poderá ser feito até às 2 horas nas linhas 1-Azul, 2-verde (exceto estação Consolação) e 3-Vermelha. Após esse horário, as pessoas que estiverem comemorando na Avenida Paulista poderão embarcar nas estações Paraíso, Trianon-Masp, Brigadeiro e Paulista, que terá funcionamento ininterrupto. As demais estações nessas linhas continuarão em operação, mas somente para desembarque.

E atenção: todos os acessos à estação Consolação vão fechar às 18 horas no domingo, 31, por questões de segurança devido à proximidade ao local que ocorre a festa na avenida Paulista. Para chegar às plataformas dessa estação, os passageiros devem embarcar na Paulista (linha 4-Amarela) e fazer a transferência gratuita para a linha 2-Verde.

Nas linhas 5-Lilás e 4-Amarela, com exceção da estação Paulista, todas as estações permanecerão abertas para embarque e desembarque até 1h. Após esse horário, as estações ficam abertas somente para desembarque também. A Linha 15-prata funcionará normalmente, sem alterações, na virada do ano. As estações desta linha fecham à meia-noite e reabrem no dia 1º de janeiro às 4h40.

Na terça-feira, 2, as estações das linhas 1-Azul, 2- Verde, 3-Vermelha e 4-amarela também vão antecipar a abertura para às 4 horas. Nas linhas 5-Lilás e 15-Prata, as estações abrem no horário normal, às 4h40.