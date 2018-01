Mais um carro com R$ 9 milhões em multas é apreendido em SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) apreenderam na sexta-feira, 25, mais um veículo com mais de R$ 9 milhões em débitos, entre multas e impostos. O carro, do modelo Fiat Uno Mille, foi apanhado durante fiscalização por volta das 16h30 na Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul da capital paulista.

Este foi o quarto veículo com pendências milionárias apreendido em menos de um mês no Estado.

De acordo com o Detran, o carro está registrado na capital e pertence a uma empresa. Ao todo, ele tem R$ 9.038.872,87 em pendências, sendo R$ 9.037.147,79 em multas de competência das prefeituras. Foram 1.614 infrações de trânsito municipais, a maioria delas por excesso de velocidade e avanço de semáforo.

O Detran explicou que boa parte dos débitos ocorreu porque a pessoa jurídica proprietária do veículo não indicou o condutor que cometeu as infrações.

"Nesse caso, a legislação federal de trânsito prevê que uma multa com o valor multiplicado pelo número de vezes que aquela mesma infração se repetiu nos últimos 12 meses", disse o órgão, em nota. "Ou seja, se o veículo foi multado por avançar o sinal vermelho dez vezes no último ano, será aplicada um multa por não indicação de condutor no valor de R$ 2.934,70 - o valor original de R$ 293,47 multiplicado por dez."

Com a apreensão, o veículo deve ir a leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário.

Apreensões milionárias. No dia 8, a equipe de fiscalização apreendeu um Fiat Fiorino com R$ 2,7 milhões em débitos. No dia 18, foi a vez de um Peugeot Hoggar Escapade com R$ 9,1 milhões em pendências ser apanhado. E, no dia seguinte, um GM Ipanema com R$ 1,5 milhão.

Juntos, os quatro carros totalizam R$ 22,3 milhões em multas, taxas e impostos e mais de 5.200 infrações municipais cometidas. Todos eles foram apreendidos por falta de licenciamento anual.