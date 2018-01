Carro com R$ 9 milhões em multas é apreendido na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um veículo com mais de R$ 9 milhões em débitos, entre multas e impostos, foi apreendido na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na zona norte da capital. O carro, da marca Peugeot, foi apreendido durante fiscalização nas proximidades da Ponte da Casa Verde nesta sexta-feira, 18, por volta das 17h30.

O carro tinha 1.833 multas municipais. A maioria das infrações se deve a excesso de velocidade, avanço de semáforo, conversão proibida e circulação em faixa exclusiva de ônibus.

Registrado em Guarulhos, município da região metropolitana da capital, o Peugeot Hoggar Escapade é de 2011.

O Departamento Nacional de Trânsito (Detran-SP) informou que o veículo deve ser levado a leilão 60 dias após a apreensão. O valor arrecadado seá descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário.

O carro pertence a uma empresa e não há informações sobre o número de motoristas que dirigiam o veículo. Em relação aos condutores, deve ser aberto um processo de suspensão da Carteira Nacional de Habitação (CNH).

Já sobre as consequências à empresa proprietária do Peugeot, terá dívida ativa com o Estado e responderá na Justiça. Nesse processo, por ter débito com o governo estadual, a empresa não poderá participar de licitações públicas.