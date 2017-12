Em 6 horas, São Paulo registra mais chuva do que a média para o mês inteiro

SÃO PAULO - Em seis horas, a capital paulista registrou 75 milímetros de chuva entre a noite de quinta-feira, 6, e a madrugada de sexta, 7. O volume é maior do que a média prevista para o mês de abril inteiro, que é de 70 mílimetros, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

A chuva foi mais intensa na região central: na Sé, foram registrados 104,5 mm, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. A zona oeste também registrou uma média superior, com 95,4 mm para o Butantã e 87mm em Pinheiros.

A chuva forte e concentrada em pouco tempo fez com que córregos e rios transbordassem, como o rio Tietê, na altura da ponte do Piqueri, o rio Verde, na zona leste, o córrego do Mandaqui e o córrego Perus. A região da Marginal Tietê e rodovias de acesso à zona norte concentraram o maior número de interdições, até em torno das 8 horas da manhã.

Na Região Metropolitana, em São Roque, um homem ainda não identificado desapareceu após ser levado pela correnteza em um córrego.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Previsão. De acordo com o CGE, durante o final de semana, os ventos úmidos que sopram do oceano ainda devem deixar o tempo instável na capital. São esperadas muita nebulosidade, chuvas e queda das temperaturas.

Nesta sexta-feira, o dia segue com nebulosidade e chuva e as temperaturas não devem subir. As mínimas oscilam em torno dos 19ºC, enquanto as máximas podem chegar aos 26ºC. No sábado, 8, o sol pode aparecer entre nuvens, mas os ventos úmidos continuam a provocar chuvas fracas, principalmente durante a madrugada e o final do dia. As temperaturas variam entre 18ºC e 27ºC.