Homem é levado por correnteza durante temporal na Região Metropolitana de SP

Um homem desapareceu nas águas de um córrego no Centro de São Roque, na Região Metropolitana de São Paulo, durante o temporal da noite desta quinta-feira, 6. Ele dirigia um veículo Gol vermelho, com placas de Osasco, quando caiu no córrego que passa pela avenida Prefeito Bernardino de Lucca. O Corpo de Bombeiros do município ainda desconhece o nome da vítima.

O acidente ocorreu por volta das 23 horas e equipes ainda trabalham nas buscas no local. Testemunhas relataram que o homem conseguiu sair do carro e nadar por alguns metros, antes de ser levado pela correnteza. Moradores tentaram socorrê-lo, mas não tiveram sucesso.

Esse é o primeiro registro de vítima devido às chuvas que atingiram São Paulo, conforme a Defesa Civil do Estado. Na Capital, os bombeiros atenderam a 32 chamados durante a madrugada, nenhum considerado grave.