Confira os melhores horários para viajar em SP no feriado de Finados

SÃO PAULO – Mais de 2,2 milhões de veículos devem deixar São Paulo e a Região Metropolitana para a folga prolongada do feriado de Finados, conforme a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte (Artesp). O número é um pouco menor do que o registrado durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, mas suficiente para provocar congestionamentos.

Confira os melhores horários para viajar nas principais rodovias do Estado:

Anchieta e Imigrantes. De 250 mil a 360 mil veículos devem usar o Sistema Anchieta-Imigrantes para descer a serra em direção ao litoral, segundo a Ecovias. No feriadão anterior, foram cerca de 380 mil. A Operação Descida começa às 14 horas desta quarta e deve ser mantida até a 1 hora da manhã de quinta. Depois, é repetida das 7 às 15 horas da quinta, das 9h ao meio-dia de sexta e das 8 às 11h de sábado. Durante esses horários, as quatro faixas da Rodovia Anchieta ficam no sentido litoral, enquanto a Imigrantes mantém três faixas em cada direção. A Operação Subida, que isola as seis faixas da Imigrantes para o sentido capital e mantém duas em cada direção na Anchieta, está prevista para ocorrer das 17 horas à meia-noite de sábado e das 9 horas à meia-noite de domingo.

Presidente Dutra. A concessionária CCR NovaDutra espera que 270 mil veículos deixem São Paulo pela rodovia, em direção a cidades do interior e ao Rio de Janeiro. No trecho paulista, a expectativa é de trânsito mais intenso das 16 às 20 horas desta quarta e das 7 às 13 horas de quinta. No retorno, horário de pico previsto entre as 16 e as 20 horas de domingo.

Anhanguera e Bandeirantes. A CCR AutoBan espera a circulação de 840 mil veículos entre quarta-feira e domingo. Nesta quarta, o tráfego deve ser maior entre 15h e 19h. Para a viagem de retorno, o período de maior movimento deve ocorrer entre o meio-dia e as 23 horas de domingo.

Castelo Branco e Raposo Tavares. A CCR ViaOeste estima que cerca de 630 mil veículos façam o deslocamento durante o feriadão. O maior fluxo deve ocorrer do meio dia à meia noite desta quarta e das 8 às 15h de quinta-feira. Na volta à Região Metropolitana, pico previsto das 11 às 21h de domingo. A circulação de caminhões ficará proibida na Castelo Branco das 10 às 23h de domingo.

Tamoios. A concessionária Tamoios espera 150 mil veículos na rodovia. A operação especial começa às 13 horas desta quarta, com uma faixa adicional no trecho de serra (km 8 ao km 81). Picos previstos entre 14 e 20 horas desta quarta e das 6 às 14 horas desta quinta. No retorno, maior movimento esperado entre o meio dia e as 22 horas de domingo. A pista de subida ficará com duas faixas e, e de descida, com apenas uma no final do feriadão.

Ayrton Senna e Carvalho Pinto. De 975 mil a 1,025 milhão de veículos devem passar pela rodovia, nos dois sentidos, segundo a Ecopistas. Previsão de congestionamentos das 16 às 19 horas desta quarta e das 9 às 13 horas desta quinta. No domingo, maior fluxo esperado das 14 às 18 horas.

Rodoanel. Devem passar 504 mil veículos pelo trecho sul, 162 mil pelo trecho leste e 1,1 milhão pelo trecho oeste do anel viário. Nas partes sul e leste, a concessionária SPMar espera picos entre 16 e 20 horas dessa quarta e, na quinta, entre as 10 e as 13h e das 16 às 20h. O retorno deve ter maior movimento entre 10 e 13h e 16 e 20h do domingo. No trecho oeste, maior movimento concentrado é esperado das 14 às 21 horas desta quarta, conforme a CCR Rodoanel. No domingo, não há expectativa de congestionamento para o retorno.