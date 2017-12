Veja o que abre e o que fecha no feriado de Finados

Quem estiver em São Paulo durante o feriado de Finados, quinta-feira, 2, deve ficar atento às mudanças no horário de funcionamento de serviços e órgãos públicos.

Os hospitais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão o dia todo, ininterruptamente.

Treze parques municipais, que tiveram a visitação suspensa por tempo indeterminado, por precaução, após primatas apresentarem o vírus da febre amarela permanecerão fechados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Parques da zona norte permanecem fechados por causa da febre amarela

As 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participam da campanha de vacinação contra a febre amarela na zona Norte do município de São Paulo estarão de plantão durante o feriado de Finados. Os postos ficarão abertos das 8h às 14h nesta quinta-feira e no domingo. Na sexta-feira e no sábado, o atendimento ocorrerá das 8h às 17h. A partir de segunda-feira, as unidades retomam o atendimento normal, das 7 às 19 horas.

+++ Por febre amarela, zona norte de São Paulo recebe fumacê

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos à população para atividades de lazer.

As duas unidades do Hospital Veterinário das zonas Norte e Leste não funcionarão nesta quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado as unidades irão atender apenas emergências das 7h às 10h

Os mercados e sacolões municipais terão alterações nos horários de atendimento ao público. Os mercados Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Santo Amaro e São Miguel Paulista, incluindo o sacolão de São Miguel, estarão fechados no feriado, retomando o atendimento normal no dia 3. Já os demais mercados estarão abertos com horário de atendimento reduzido.

Os bancos estarão fechados nesta quinta-feira e reabrem na sexta-feira, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). As contas de consumo e carnês com vencimento marcado para quinta poderão ser pagos na sexta-feira sem incidência de multa.

As praças de alimentação dos shoppings, assim como as áreas de lazer, funcionarão das 11h às 22h. O funcionamento das lojas, no entanto, é facultativo.

Os postos do Poupatempo não funcionam no feriado de finados. O atendimento à população e os serviços de agendamento retornam na sexta-feira e no sábado.

O Procon-SP informa que, devido ao feriado, as audiências, setor administrativo, ouvidoria, atendimento telefônico (151) e atendimento eletrônico não funcionarão na quinta-feira e na sexta-feira.

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o Estado estarão fechadas na quinta-feira. Já na sexta-feira e sábado, o atendimento será normalizado.

O rodízio municipal de veículos será suspenso nesta quinta-feira e sexta-feira, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os veículos de placas finais 7 e 8, 9 e zero, poderão circular livremente pelo centro expandido da cidade, nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Na quinta-feira, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) também estarão suspensas. Mas na sexta-feira, a restrição volta a vigorar normalmente. Já o serviço de Zona Azul funcionará conforme sinalização existente, de acordo com as placas indicativas.

As Ciclofaixas de Lazer serão ativadas na quinta-feira, 2, feriado de Finados, e também no domingo, 5, das 7h00 às 16h00.

A CET implantará a Operação Estrada para o feriado prolongado, entre esta quarta-feira,1º,e segunda-feira, 6. Estima-se que aproximadamente 1,7 milhão de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do estado.