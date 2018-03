Chuva causa alagamentos em Osasco e congestiona saídas de São Paulo

SÃO PAULO - O temporal que chegou à Grande São Paulo na tarde desta quinta-feira, 29, deixou pontos inundados na região de Osasco e antecipou os congestionamentos da véspera de feriado nas saídas da capital paulista. Devido aos bloqueios na região do Alphaville, filas de trânsito quase paradas começaram a se formar antes das 17 horas na Marginal do Rio Tietê e na Rodovia Castelo Branco. Depois de atingir municípios ao oeste de São Paulo, a chuva chegou mais fraca à capital no fim do dia. Não havia relatos de alagamentos até em torno das 18h30.

+++ Saída para feriado da páscoa começa com 130km de fila em estradas paulistas

O corredor Norte-Sul e a Marginal do Rio Pinheiros já tinham trânsito mais carregado do que o normal na direção norte no horário. Na zona sul, também já havia congestionamentos nas saídas da cidade pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contabilizava mais de 140 quilômetros de lentidão nas vias de São Paulo - mais do que o dobro do normal para o horário.

Conforme o Corpo de Bombeiros, não há registros graves, mas algumas pessoas precisaram ser removidas depois de ficar ilhadas na região de Osasco, Carapicuíba e Barueri. A corporação informou em seu Twitter ter registrado 35 ocorrências envolvendo árvores (em queda iminente ou corte), na capital e Grande São Paulo, nas regiões de Cambuci, Vila Andrade, Limão, Itaquera, Penha, Bom Retiro, Itaim Bibi e Barueri.