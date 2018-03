Saída para feriado da Páscoa começa com 130 km de fila em estradas paulistas

SOROCABA – A saída do paulistano para passar a Páscoa no interior ou litoral começou com chuva e 130 km de congestionamentos nas principais rodovias de acesso ao interior e às praias. Mesmo com a Operação Descida mantendo sete faixas em direção à Baixada Santista, às 17h15 eram registrados 39 quilômetros de trânsito lento com paradas na Rodovia dos Imigrantes. A fila de veículos ia do km 16 ao 55 e chovia no trecho.

O motorista que optou pela Anchieta para chegar a litoral também encontrava 20 quilômetros de lentidão – do km 30 ao 50, conforme boletins das concessionárias.

A situação não era melhor para os motoristas que tinham como destino o interior de São Paulo. A Rodovia dos Bandeirantes, o veículos seguiam lentamente, com paradas, do km 16, na capital, ao 55, em Jundiaí. Na Anhanguera, a situação estava um pouco melhor, com apenas cinco quilômetros de congestionamento a partir do km 50, em Jundiaí.

A Castelo Branco, sentido Sorocaba, tinha trânsito travado do km 16 ao 20. A chuva obrigava os motoristas a reduzirem a velocidade entre Araçariguama e Itu. Na via Dutra, havia lentidão e congestionamento na altura de Guarulhos. Na Régis Bittencourt, entre o km 275 e o km 278, em Embu das Artes.