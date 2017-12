Bombeiros encontram corpo de 2º técnico da Sabesp na Billings

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta sexta-feira, 1º, o corpo do segundo técnico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) desaparecido na última terça-feira, 28 . Jorge Jurkonis Gomes, de 46 anos, morreu afogado depois de sair em uma lancha para coletar amostras da água da Represa Billings em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O corpo de Gomes foi encontrado por volta das 6 horas no braço Rio Grande da Billings, na altura do Clube de Regatas do Riacho Grande, na Avenida Caminho do Mar. O local é próximo de onde foi achado na manhã desta quinta-feira, 30, o corpo do outro funcionário da companhia desaparecido , Josileu Fontes da Silva, de 39 anos.