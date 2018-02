Bombeiros encontram corpo de um dos técnicos da Sabesp

Atualizado às 21h33

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quinta-feira, 30, o corpo de um dos dois técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) desaparecidos na última terça-feira, 28. Josileu Fontes da Silva, de 39 anos, morreu afogado depois de sair em uma lancha para coletar amostras da água da Represa Billings em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O corpo foi localizado por volta das 11h30 no braço Rio Grande da Billings, próximo à Rodovia Anchieta, onde haviam sido encontrados uma jaqueta e um par de botas, indícios de que a queda na represa poderia ter se dado ali. O corpo de Silva será velado e enterrado nesta sexta-feira, 1°, por volta das 12h, em Itapecerica da Serra.

As buscas pelo outro funcionário, Jorge Jurkonis, de 46 anos, foram suspensas no início da noite desta quinta e serão retomadas pelo Corpo de Bombeiros e Guarda Civil de São Bernardo na manhã desta sexta. Em nota, a Sabesp diz que lamenta a morte do técnico e que permanece prestando toda a assistência aos familiares dos funcionários.