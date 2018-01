Paisagens urbanas em discussão

Experiências urbanísticas de cidades como Barcelona, Bogotá, Lima e Veneza estarão em debate no I Congresso Internacional de Paisagem Urbana, que acontece segunda (7) e terça (8) no auditório do Teatro Renaissance, em São Paulo.

Entre os convidados, está o economista Ferran Ferrer Viana, mestre em urbanismo comercial e presidente da empresa de consultoria World Trade Technical Consulting. Viana, que concedeu entrevista ao blog, foi gerente do Instituto Municipal de Paisagem Urbana e Qualidade de Vida de Barcelona e, com o objetivo de preparar a cidade para os Jogos Olímpicos de 1992, idealizou aquela que é considerada a maior campanha de embelezamento da cidade espanhola.

Outra palestrante internacional que também foi entrevistada pelo blog é a arquiteta e paisagista Diana Wiesner, fundadora e diretora da Fundación Cerros de Bogotá. Diana integra o Conselho de Ordenamento Urbano da cidade colombiana.