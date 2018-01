A cidade sob o ponto de vista do ciclista. Eis a premissa do Instagram SP na Bike, criado e mantido pelo professor de História da Arte e cicloativista Alex Gomes, blogueiro do Estadão.com.br. “Quero motivar as pessoas a pedalar pela cidade”, diz ele, que é ciclista há oito anos e costuma rodar uma média de 80 quilômetros por semana entre ciclovias e ciclorrotas – mas já chegou a atingir essa quilometragem em um único dia.

