São Paulo na bike

ALEX GOMES é consultor em mobilidade urbana, autor do "Guia do Ciclista Urbano" (Ed. Scortecci) e um dos coordenadores do coletivo Bike Zona Sul. Com a bicicleta, ele também circula pela história da arte. Mestre em Estética e História da Arte pela USP, defendeu sua dissertação sobre a série Ciclistas do Parque da Redenção, de Iberê Camargo.