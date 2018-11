Wikipedia publica verbete sobre acidente do vôo 3054

A versão em português da Wikipedia (pt.wikipedia.org) já possui um verbete sobre o acidente com o vôo JJ3054 da TAM, ocorrido nesta terça-feira, 17, pouco antes de 19 horas em São Paulo. Às 22h20, informava o mesmo número de pessoas a bordo divulgado em comunicado oficial da companhia aérea (176), o que o torna a tragédia a pior da história da aviação brasileira e a 11.ª mais grave em termos internacionais. Leia o verbete completo aqui Segundo a enciclopédia, teria sido solicitado à Infraero cinco minutos antes do acidente que fosse feita uma medição da camada de água na pista para, se necessário, providenciar a suspensão dos pousos e decolagens. No entanto, a medição não foi feita e as operações foram autorizadas a continuar.