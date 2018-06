'Waze da segurança' vai registrar relatos de problemas em São Paulo

SÃO PAULO - Um aplicativo, que será alimentado por cidadãos da capital paulista em caráter comunitário, foi incorporado pela Prefeitura de São Paulo para o combate às ocorrências de segurança pública. A plataforma SP+Segura está sendo chamado de "Waze da segurança" e é abastecido pelos usuários com alertas em foto, texto ou vídeo de problemas na cidade.

Segundo o secretário da segurança urbana José Roberto de Oliveira, que apresentou o aplicativo nesta sexta-feira, 23, o anonimato e a privacidade dos cidadãos estão garantidos.

Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite o registro de denúncias sobre problemas de infraestrutura viária, crime, ocupação irregular, descarte de lixo irregular, pichação, entre outros. Os usuários podem receber notificações quando são registrados alertas em um raio de 3 a 20 quilômetros de distância.

Por meio do aplicativo, é possível acessar o site da Polícia Civil em caso de registro de boletim de ocorrência eletrônico e ainda acionar a Polícia Militar pelo 190. Já em relação a problemas com serviços de limpeza ou manutenção, como mato alto ou buraco no asfalto, o usuário pode oficializar a queixa no canal 156, da Prefeitura.

"O que a gente quer é informação que seja importante na prevenção criminal. O aplicativo também se preocupou em o cidadão poder acionar os órgãos de segurança para que seja atendido", explica Oliveira. De acordo com o secretário, as informações registradas pelos usuários vão contribuir para o trabalho de inteligência da Guarda Civil Metropolitana, que vai monitorar todas as ocorrências por localização - sendo possível identificar, por exemplo, uma repetição de padrões de problema em determinado endereço.

O aplicativo SP+Segura foi lançado em novembro por ocasião da Operação Verão para uso da Defesa Civil e do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), com foco no registro de informações relacionadas a alagamentos e enchentes. A partir deste mês, passará a ser utilizado como plataforma colaborativa para registro de ocorrências de segurança urbana.