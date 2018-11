Washington Luís segue interditada para remoção de escombros A avenida Washington Luís permanece interditada nesta quinta-feira, 19, por conta dos trabalhos do Corpo de Bombeiros nas buscas de corpos e remoção dos escombros do acidente com um avião da TAM. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista só será liberada após a conclusão dos trabalhos e não há previsão do desbloqueio. Para não atrapalhar os motoristas, a CET montou, desde quarta-feira, um desvio para quem quer seguir para a zona sul da cidade. Desvios no trânsito na região de Congonhas O local do acidente A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Quem são as vítimas do vôo 3054 Opine: o que deve ser feito com Congonhas? As histórias das vítimas da tragédia O corredor Norte-Sul, no sentido bairro, está com dois trechos bloqueados, na Avenida 23 de Maio, um junto ao Detran, com desvio pela Avenida Ibirapuera, e o outro, na altura da Praça da Bandeira, com desvio pela Avenida Nove de Julho. Na avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, há o bloqueio do acesso à avenida Washington Luís, no sentido Aeroporto. No outro sentido, o tráfego segue normalmente.