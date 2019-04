Motorista enfrenta lentidão no retorno do feriado de Páscoa

O motorista que retorna à capital paulista neste domingo de Páscoa, 21, enfrentou congestionamento nas estradas que ligam o litoral e o interior a São Paulo. Os piores trechos estavam no sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto, para que vem do litoral norte do Estado. No total, o congestionamento chegou a 20 quilômetros de congestionamento, com o ponto mais difícil entre os quilômetros 59 e 49 da Carvalho Pinto.

O motorista que veio do interior pisa no freio em boa parte das rodovias. Na Régis Bittencourt, o congestionamento chegou também a 17 quilômetros, do km 300, em São Lourenço da Serra, ao km 283, em Embu das Artes. A lentidão se manteve na noite deste domingo.

O acesso à Carvalho Pinto ficou prejudicado no início da noite, pois o trecho de serra da Rodovia dos Tamoios estava totalmente interditado em ambos os sentidos na altura do km 72 devido a um acidente. Por volta das 21h, o trânsito foi parcialmente liberado em sistema "Pare e Siga". A Concessionária Tamoios informa que equipes da Concessionária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária estão em atendimento no local.

De acordo com a Arteris, na Fernão Dias, tráfego é lento por 5km na altura de Mairiporã (km 58).

Já a Bandeirantes chegou a ficar congestionada por 17 quilômetros na altura de Jundiaí, do km 70 ao 53, e em São Paulo, por reflexo de congestionamento nas marginais. A CCR AutoBAn registrou ainda tráfego lento em Caieiras. Já a Anhanguera apresentou tráfego intenso também próximo a Jundiaí, na pista expressa, e lentidão na região de Perus.

Para quem vem do litoral sul, são normais as condições de tráfego. A Anchieta tem tráfego normal, segundo a Ecovias. Porém, ao sul da capital, a Interligação Planalto está bloqueada em ambos os sentidos. Caminhões e ônibus com destino a São Paulo devem acessar o trecho de serra da rodovia Anchieta. A Imigramtes tem excesso de veículos do km 61 ao km 58 e o acesso fica prejudicado por lentidão na Padre Manoel da Nóbrega, do km 273 ao km 274.

A CCR ViaOeste relatava lentidão na Castello Branco, na pista sentido São Paulo entre os quilômetros 68 e 48. A Raposo Tavares tem tráfego normal.