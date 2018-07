Volta às aulas causa aumento de lentidão na Marginal do Tietê

Em dia de volta às aulas, o excesso de veículos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), formava vários pontos de congestionamentos que somavam mais de 20 quilômetros de extensão, nos dois sentidos da Marginal do Tietê, por volta das 8 horas desta segunda-feira, 2. De acordo com a CET, a cidade registrava 59 quilômetros de lentidão às 8 horas. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua CET prepara Operação Volta às Aulas nesta segunda-feira Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidente Na zona Leste, uma colisão entre duas motos e um carro deixou três pessoas feridas, na pista sentido Bairro, próximo à Rua do Hipódromo. O trânsito estava lento no local. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Julio de Mesquita Neto e Rua da Coroa, com 6.200 metros; sentido Ayrton Senna, pistas local e expressa entre Pontes do Piqueri e dos Remédios, com 4.700 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Ponte Cidade Universitária e Rua Alexandre Mackenzie Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Alamedas Santos e Franca - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Joaquim Galvão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Julio de Mesquita Neto e Rua da Coroa, com 6.200 metros; sentido Ayrton Senna, pistas local e expressa entre Pontes do Piqueri e dos Remédios, com 4.700 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Carlos Ferraci - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março