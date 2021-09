Virada Sustentável instala coletores de lixo eletrônico em estações do Metrô de SP

Além de apresentações artísticas, painéis e intervenções urbanas, a 11ª Virada Sustentável tem apostado em ações e atividades para atender ao público em geral durante os trajetos cotidianos. Uma delas é a distribuição de coletores para o descarte adequado de pilhas e eletrônicos em 10 estações do Metrô da cidade de São Paulo.

Gratuita, a programação do evento é híbrida (online e presencial) e vai até 22 de setembro. No caso dos painéis e de parte das atividades presenciais, é necessário fazer inscrição prévia pelo site do evento: viradasustentavel.org.br/palestras.

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estão disponíveis durante o horário de funcionamento das estações. São elas: Palmeiras-Barra Funda e Clínicas, na zona oeste, República e Sé, no centro, Vila Prudente, Tatuapé e São Mateus, na zona leste, Jabaquara e Paraíso, na zona sul, e Tucuruvi, na zona norte.

Dentre os itens que poderão ser descartados, estão pilhas alcalinas, computadores, celulares, cabos, carregadores, secadores de cabelo, consoles de videogame e outros eletrônicos de médio e pequeno porte. O material será encaminhado para uma ONG gestora de logística reversa e uma cooperativa de reciclagem e gestão de resíduos sólidos. A ação se estenderá até 22 de setembro e é voltada para o público em geral.

Destaques da programação:

Exposição Sem Saída (Andy Singer): até 22 de setembro. Estação Tatuapé do Metrô.

Show de Gal Costa: 11 de setembro, às 20h. Online.

Show Zoró Zureta, de Zeca Baleiro e Banda: 12 de setembro, às 15h. Online.

Palestra de Jeffrey Sachs: 13 de setembro, às 10h. Online.

Painel Amazônia e o Futuro do Brasil: 13 de setembro, às 14h. Online. Évolon (balé aéreo): 18 de setembro, às 12h e às 16h. Ponte Estaiada.

Painel Educação e economia circular: 20 de setembro, às 15h15. Online.