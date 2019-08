Virada Sustentável: 12 shows, palestras e oficinas para ir em SP

SÃO PAULO - A 9ª edição da Virada Sustentável realizada mais de 600 atividades desta quinta-feira, 22, até domingo, 25, em dezenas de espaços na cidade de São Paulo. Dentre as atrações, estão apresentações musicais e teatrais, palestras e oficinas.

Os destaques musicais ficam por conta dos shows das cantoras Anelis Assumpção e Luedji Luna e uma apresentação da Orquestra Jovem Tom Jobim em conjunto com Zélia Duncan. Confira abaixo uma seleção com 12 shows, palestras e oficinas para aproveitar a programação da Virada.

Anelis Assumpção apresenta "Taurina"

Cantora e compositora interpreta faixas de seu terceiro álbum.

Data: 25 de agosto (domingo), 20h

Local: Blue Note (Av. Paulista, 2.073 - Cerqueira César)

Ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir das 19h de domingo

Luedji Luna - Show "Um corpo no mundo"

Cantora e compositora apresenta 11 faixas de seu primeiro álbum.

Data: 25 de agosto (domingo), 19h

Local: Palco principal do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Vila Mariana)

Orquestra Jovem Tom Jobim convida Zélia Duncan

Apresentação reunirá sucessos de Gilberto Gil, como "Drão" e "Expresso 2222".

Data: 25 de agosto (domingo), 16h

Local: Palco principal do Parque Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Vila Mariana)

Calçada é arte? - Caminhada apreciativa pelo centro de SP

Caminhada do coletivo CalçadaSP por calçadas icônicas da cidade, como a da Biblioteca Mário de Andrade.

Data: 24 de agosto (sábado), 10h

Local: saída da estação República (Praça da República, 299 - República)

Inscrições pelo e-mail ans.spiess@gmail.com

Esparrama pela janela

Grupo Esparrama apresenta espetáculo teatral através das janelas de um edifício.

Data: 25 de agosto (domingo), 16h

Local: Elevado João Goulart - Centro

Bloco FrancisKryshna

Apresentação de bloco de carnaval inspirado em São Francisco de Assis e no hinduísmo.

Data: 24 de agosto (sábado), 18h

Local: Serraria do Parque Ibirapuera (Av. República do Líbano, 1.117 - Portão 7)

Os prazeres e surpresas de andar em São Paulo

Palestra com Mauro Calliari, autor do blog Caminhadas Urbanas (do Estado) e do livro "Espaço público e urbanidade em São Paulo".

Data: 23 de agosto (sexta-feira), 9h

Local: auditório do Uniber Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500 - Sumaré).

Inscrições pela internet

Painel de abertura da Virada Sustentável 2019

Evento discute os desafios e avanços para atingir as metas da Agenda 2030, promovida pela ONU.

Data: 22 de agosto (quinta-feira), 11h

Local: teatro da Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500 - Sumaré)

Inscrição pela internet

Macramezando, um lugar para sua plantinha

Oficina ensinará a criar um suporte para plantas.

Data: 24 de agosto (sábado), 15h

Local: Estação Oficina 2 (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 10)

Feira do Bem - Oficina de lettering

Aula de técnicas para desenhar letras com estilos diversos.

Data: 24 de agosto (sábado), 15h, e 25 de agosto (domingo), 18h

Local: Praça Cidade de Milão (Praça Cidade de Milão, s/nº - Vila Nova Conceição)

Oficina Biojoias - Criando com a natureza

Aula ensina a criar brincos e colares com componentes naturais, como madeira.

Data: 23 de agosto (sexta-feira), 15h

Local: Galpão da zona leste - Fundação Tide Setubal (Rua Serra da Juruoca, 112 - Jardim Lapena)

Roda de conversa com mulheres trans

Relatos de experiências diárias, desafios e preconceitos enfrentados por mulheres transgênero.

Data: 24 de agosto (sábado), 13h30

Local: Rua das 100 Minas (Rua Heliodoro Ébano Pereira, s/nº - Lapa)