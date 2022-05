Virada Cultural: Polícia apreende quase 50 celulares após arrastões; 7 suspeitos são presos

SÃO PAULO – Após registros de arrastões na Virada Cultural, a Polícia Civil de São Paulo realizou na noite deste domingo, 29, uma ação na Rua dos Guaianases, região central, e apreendeu 46 celulares que podem ter sido roubados durante o evento. Foram realizadas ainda sete prisões: seis em flagrante e uma de um procurado pela Justiça. Três menores suspeitos de participar dos crimes também foram apreendidos.

Conforme a polícia, a Rua dos Guaianases foi o local escolhido para a ação porque o GPS de alguns dos celulares roubados indicavam que os aparelhos estariam nas proximidades. A incursão contou com cerca de 50 agentes. Como mostrou o Estadão, a Virada Cultural foi palco de roubos e furtos – principalmente no Vale do Anhangabaú, que recebeu algumas das principais atrações do evento, como os shows de Vitor Kley e Luísa Sonza.

“A festa foi muito bonita, mas aqui no Vale Anhangabaú foi o local da região central onde houve a maior incidência dos crimes, mesmo com revista na entrada”, disse o delegado da 1ª Seccional Centro, Roberto Monteiro, que comandou a ação de domingo. Segundo ele, por conta das revistas e da organização da Virada, os furtos e arrastões registrados na noite tiveram um perfil específico e não foram marcados por ações mais violentas, como esfaqueamentos.

“Qual foi a tática usada? Os criminosos entravam sem nada, sem faca, sem celular, sem objetos. Mas usavam a força física para derrubar e roubar as pessoas”, explicou o delegado. A reportagem do Estadão flagrou que, para além dos roubos e furtos, alguns dos shows da Virada também foram marcados por brigas e tumulto.

Com o registro dos boletins de ocorrência, grande parte por furto de celulares, cerca de 50 agentes da Polícia Civil foram até a Rua dos Guaianases na noite deste domingo com o objetivo de identificar integrantes de quadrilhas que teriam cometido crimes durante a Virada. Conforme Monteiro, 40 suspeitos foram detidos no local. Deles, 30 foram liberados após serem ouvidos pela polícia.

Seis pessoas foram presas em flagrante e três menores seguiram detidos. “No caso daqueles celulares que foram já identificados como roubados, já foi feita a prisão em flagrante da pessoa que estava com ele”, disse o delegado. Um homem que já era procurado pela Justiça também foi preso.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que foram abordadas durante a Virada Cultural 585 pessoas, 55 veículos e 53 motocicletas. Foram elaborados 21 autos de infração, incluindo de trânsito.

No último dia 4, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) lançou a Operação Sufoco, para coibir a alta de roubos e furtos no Estado. Naquele mesmo dia, foi realizada pela 1ª Delegacia Seccional Centro uma operação também na Rua dos Guaianases. Na ocasião, os focos foram locais que estariam sendo usados para receptação de celulares roubados, como pequenos hotéis, pousadas e lojas de aparelhos eletrônicos na região.

A SSP informou que, no total, a operação já deteve mais de 3,1 mil pessoas e vistoriou cerca de 189 mil veículos, sendo 67,5 mil motocicletas. Foram apreendidos 7,6 mil veículos e recuperados um total de 447 veículos que haviam sido roubados ou furtados.

Quatro pessoas foram detidas pela GCM durante a Virada

A Guarda Civil Metropolitana (GCM), que contou com um efetivo de 540 agentes e 176 viaturas no serviço operacional durante a Virada Cultural, registrou duas ocorrências de roubo na região central da cidade. Quatro pessoas foram detidas e cinco aparelhos celulares recuperados e devolvidos aos proprietários, segundo a Prefeitura de São Paulo.

O primeiro caso ocorreu na noite de sábado, 28, no Vale do Anhangabaú. "Três infratores foram detidos com dois celulares pertencentes às vítimas, além de outros dois aparelhos, possivelmente produtos de roubo ou furto", informou a Prefeitura. Na segunda ocorrência, de domingo, um homem foi detido pela GCM, na Praça Ramos de Azevedo, por roubo de celular. Ele foi conduzido ao 77º Distrito Policial.