Virada Cultural: Esquema de segurança terá 540 guardas da Prefeitura e bases da Polícia Militar

A prefeitura de São Paulo deve destacar efetivo de 540 agentes e 176 viaturas no serviço operacional, além de 15 viaturas da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE) para a Virada Cultural neste fim de semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio da Guarda Civil Metropolitana, o contingente atuará no policiamento preventivo e comunitário em apoio às subprefeituras.

O reforço acontece a partir da abertura, prevista para às 17h de sábado, 28, na Freguesia do Ó, na zona norte, com apresentação do Maestro João Martins com a Vai-Vai. O evento se estende até domingo, 29.

No total, serão oito regiões da cidades com programação: Butantã (zona oeste), Freguesia do Ó (zona norte), Parada Inglesa (zona norte), Campo Limpo (zona sul), M'Boi Mirim (zona sul), São Miguel Paulista (zona leste), Itaquera (zona leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (centro).

Por conta do evento, linhas de ônibus terão seus percursos alterados. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vai monitorar o trânsito nas regiões da cidade durante o período. De acordo com o órgão, a medida visa a garantir as condições de segurança e fluidez do tráfego durante os eventos promovidos pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que, além das ações do policiamento preventivo a pé e motorizado, o evento contará com bases de policiamento comunitário. Além disso das instalações físicas, a SSP-SP empregará o efetivo da Operação Sufoco nos pontos com maior concentração de público, com apoio do Comando de Trânsito, Comando de Policiamento de Choque e Comando de Aviação.

O órgão estadual adiciona ainda as câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, com as lentes voltadas para a identificação de condutas suspeitas, anti-sociais e criminosas, e o apoio virá dos policiais portando as Câmeras Operacional Portáteis.

"Como a Virada Cultural é um evento público, a Polícia Militar promoverá ações integradas com as equipes da CET, de socorristas e brigadistas, da GCM, dos organizadores do evento e da Prefeitura Municipal", ressaltou a SSP-SP.

Limpeza

A Prefeitura de São Paulo indicou também que, por meio da SP Regula, entidade responsável por gerir, regular e fiscalizar os serviços delegados de Limpeza Urbana na cidade, estará apoiando as operações de limpeza no que tange ao escopo dos contratos das concessionárias de serviços divisíveis.

Com isso, a gestão municipal deve disponibilizar 74 contêineres em pontos estratégicos para a coleta de resíduos e disponibilizar a abertura das centrais mecanizadas no domingo para atender as demandas de deposição dos resíduos que forem coletados durante o evento.

A SP Regula reforça ainda que intensifica a fiscalização, aumentando as frequências da coleta, e disponibilizando mais contêineres em locais de difícil acesso e ainda, realizando campanhas de conscientização ambiental para manter a cidade limpa e agradável.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa também que as equipes de limpeza estarão presentes em todos os palcos da Virada Cultural 2022. No total, serão 1.535 colaboradores, entre varredores, motoristas e encarregados, todos da equipe de limpeza urbana.

Para um maior apoio nas 24 horas de evento, serão instaladas 93 papeleiras, 90 cestos aramados e 96 Pontos de Entrega voluntários (pev’s) na entrada de cada show, para que sejam entregues os objetos não permitidos no evento.