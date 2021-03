Vigilância Sanitária interdita quatro estabelecimentos em São Paulo

Agentes do Comitê de Blitz da Vigilância Sanitária Estadual autuaram cinco estabelecimentos e interditaram outros quatro que descumpriram as normas sanitárias e as restrições de circulação do Plano São Paulo na capital, na noite desta sexta-feira, 19. No total, foram inspecionados 48 estabelecimentos.

Três estabelecimentos, de comércio de rua, loja de presente e de chocolate, foram autuados e interditados no bairro da Bela Vista por não cumprirem a fase vermelha. Outro estabelecimento autuado e interditado foi um bar na Casa Verde. No quinto estabelecimento autuado, um restaurante que operava por delivery também na Bela Vista, uma pessoa estava sem máscara.

Desde o dia 1º de julho de 2020 a 15 de março de 2021 a Vigilância Sanitária Estadual realizou 220.808 inspeções e 4.679 autuações.

Na última semana, os agentes da Vigilância Sanitária também participaram da ação que fechou a casa noturna Bahamas Club, em Moema, zona sul de São Paulo; e do fechamento de um cassino na Vila Olimpia, zona oeste de São Paulo. O jogador de futebol Gabigol e o cantor MC Gui estavam no local.

Festas e aglomerações estão proibidas. O governo divulgou números para denúncias de aglomeração, que podem ser feitas pelos telefones 0800 771 3541 e 3065-4666, pelo site do Procon e pelo e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.​